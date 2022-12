Glanzvolles Comeback für „Christmas in Vienna“: Mit u. a. Miriam Kutrowatz, Jamie Barton und Vincent Schirrmacher

Am 21. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „I’ll be home for Christmas“ sang schon der amerikanische Sänger Bing Crosby in einem seiner berühmtesten Weihnachtslieder. So kehrt auch das traditionelle Adventkonzert „Christmas in Vienna“ nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder zurück in das Wiener Konzerthaus. Das glanzvolle Comeback im festlich geschmückten Großen Saal wird sein Publikum erneut mit weihnachtlichen Traditionen aus aller Welt musikalisch verzaubern – auch im ORF. Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, um 22.30 Uhr präsentiert ORF 2 eine Aufzeichnung des hochkarätig besetzten Ereignisses, für die Bildregie zeichnet Felix Breisach verantwortlich. Am Christtag, Sonntag, dem 25. Dezember, um 20.00 Uhr ist das Konzert in Radio Niederösterreich nachzuhören.

ORF RSO Wien, Kutrowatz, Barton, Schirrmacher, BartolomeyBittmann, Happel, Sängerknaben, Singakademie und Superar

Als Solistentrio auf der Bühne stehen heuer die junge Wiener Sopranistin Miriam Kutrowatz, die für die kurzfristig erkrankte Katharina Konradi einspringt, weiters US-Mezzosopran Jamie Barton sowie Tenor und Kammersänger Vincent Schirrmacher, der ebenfalls kurzfristig den Part des erkrankten Rolando Villazón übernimmt. Neben den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie tritt auch der Kinder- und Jugendchor Superar bei der heurigen Konzertgala auf. Ebenfalls mit dabei ist das virtuose österreichische Musikerduo BartolomeyBittmann, bestehend aus dem Wiener Cellisten Matthias Bartolomey und dem Grazer Geiger und Mandolaspieler Klemens Bittmann. Burgschauspielerin Maria Happel steuert auf ihre unnachahmliche Weise eine literarische Note bei. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt erstmals unter der Leitung von Dirigentin Claire Levacher.

„Christmas in Vienna“ gehört seit Jahren zu den begehrtesten Veranstaltungen im adventlichen Wiener Konzertreigen. Das musikalische Programm erstreckt sich dabei vom klassischen Repertoire über traditionelles Liedgut aus aller Welt bis hin zu populären Weihnachtssongs. Dabei geht es in diesen herausfordernden Zeiten nicht nur um den Musikgenuss, sondern vor allem um ein Gefühl des friedlichen Miteinanders.

