Das Ö3-Weihnachtswunder 2022 startet JETZT

120 Stunden LIVE aus Bregenz für Familien in Not in Österreich: vom 19. bis 24. Dezember

Wien (OTS) - Heute um 10.00 Uhr wurde das Ö3-Weihnachtswunder 2022 offiziell eröffnet – dieses Jahr endlich wieder von draußen, vor Live-Publikum und an einem wunderbaren Ort in Österreich: In den nächsten 120 Stunden senden Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll LIVE aus der gläsernen Ö3-Wunschhütte mitten in Bregenz am Kornmarktplatz. Und damit gilt ab sofort auch wieder der Deal: „Sie spenden, wir senden“.

Auf dem Programm stehen fünf Tage voller Wunschhits gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“, viel Live-Musik, wunderbare Gäste und zahlreiche magische Radiomomente. „Eine bessere Bescherung für den 24. Dezember gibt es nicht“, so Gabi Hiller, die sich heuer vom Christkind nur eines wünscht – dass das ganze Land auch dieses Jahr wieder ein Stück näher zusammenrückt: „Liebes Christkind! Heute um 10.00 Uhr haben wir deine glänzende Landerampe für Österreich in Bregenz ausgerollt. Du kannst uns nicht übersehen:

Wir glitzern, leuchten und strahlen wie eine Christbaum-Disco-Kugel. 120 Stunden lang sind wir laut, lustig, nett, nachdenklich, besinnlich und vor allem da! Für Familien in Not in Österreich. Unser größter Wunsch ist es, dass wir so viele Menschen wie möglich mit dem Gedanken, füreinander da zu sein, anstecken und dass sie uns helfen, das Ö3-Weihnachtswunder auch dieses Jahr wahr werden zu lassen. Sonst wünschen wir uns nix. Vielleicht Kekse. Aber sonst wirklich nix. Bussi, Gabi.“

Glänzende Landerampe: Am Kornmarktplatz in Bregenz

Vorarlberg ist ab sofort die Showbühne und die glänzende Landerampe für das ganze Land: Die Bregenzer Weihnacht direkt am Kornmarktplatz bildet den besonderen Rahmen für das Ö3-Weihnachtswunder 2022. Gleich neben der Nepomukkapelle steht das Herzstück des Ö3-Weihnachtswunders: das gläserne Studio. Daraus moderieren Robert, Gabi und Andi in den nächsten fünf Tage nicht nur live – sie erfüllen darin auch die Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen, begrüßen Studiogäste und Musiker/innen und lassen gemeinsam mit der Ö3-Gemeinde das Weihnachtswunder wahr werden. Nach zwei Jahren findet das große Spendenfest endlich wieder draußen und vor Live-Publikum statt und macht die Begegnungen mit den besonderen Menschen, die das Ö3-Weihnachtswunder ausmachen, wieder möglich. Denn: Neben all den prominenten Gästen sorgen vor allem auch die vielen Menschen, die Ö3 am Kornmarktplatz besuchen, für eine ganz besondere Atmosphäre – die live auf Ö3 und via Video-Livestream im ganzen Land zu spüren sein wird.

Hinweis für Bregenzer/innen: Der Zugang zur Nepomukkapelle wird uneingeschränkt gewährleistet. Der Kapelleneingang ist derzeit von links zugänglich.

Live-Musik am Montag

Es wird wieder viel los sein in der Ö3-Wunschhütte – und schon an Tag eins erwartet die Ö3-Hörer/innen wunderbare Live-Musik. Dieses Jahr wird das Ö3-Weihnachtswunder 2022 musikalisch direkt mit einem der großen Highlights eröffnet. Ö3 freut sich am Montag auf:

- Sarah Connor (13.30 Uhr)

- Rian (16.30 Uhr)

- Josh. (18.30 Uhr)

- Fäaschtbänkler (20.30 Uhr)

„Sie spenden – wir senden!“

Ob live und direkt vor der Ö3-Wunschhütte oder in ganz Österreich im Radio – ab jetzt heißt’s auf Ö3 wieder: „Sie spenden, wir senden!“. Gegen eine beliebig kleine – oder auch große – Spende gilt es möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen zu erfüllen. Diese können rund um die Uhr vor Ort und jederzeit online, per SMS oder am Spendentelefon abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

Alles, was in der Ö3-Wunschhütte passiert, gibt es auf Ö3 und im Live-Videostream mitzuerleben. Alle Infos rund um das Ö3-Weihnachtswunder 2022 und die gesamte Gästeliste sind zu finden auf der Ö3-Homepage: oe3.orf.at/weihnachtswunder.

Hinkommen oder hören oder streamen, miteinander eine gute Zeit verbringen und helfen – gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden! #xwu22 #ö3

