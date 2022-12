Mit der WESTbahn umsteigefrei von und nach Rosenheim unterwegs

Täglich sechs Züge pro Richtung eröffnen zahlreiche neue Direktverbindungen zwischen Österreich und Oberbayern

Wien (OTS) - Seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember hält die WESTbahn mit jedem Zug, der zwischen Wien und München sowie retour unterwegs ist, auch im Bahnhof Rosenheim. Damit ergeben sich für Reisende, die im Abschnitt Wien – Salzburg in die WESTbahn einsteigen, viele neue Direktverbindungen in die drittgrößte oberbayerische Stadt.

Ohne Umsteigen geht es mit den WESTbahn-Abfahrten von Wien Westbahnhof um 6.08 Uhr (sowie 8.08 Uhr, 10.08 Uhr, 12.08 Uhr, 16.08 Uhr und 18.08 Uhr) nach Rosenheim. Dort starten die Züge Richtung Österreich um 6.30 Uhr (sowie 8.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 18.30 Uhr). Die Fahrt dauert 3 Stunden 22 Minuten. Zwischen St. Pölten und Rosenheim ist der Zug 2 Stunden 54 Minuten unterwegs, von und nach Linz sind es 2 Stunden 4 Minuten.

„ Wir wollten in Rosenheim ja schon ab der Aufnahme unserer Verbindungen nach München im letzten April halten und es ist schön, dass das im neuen Fahrplan nun möglich ist. Als Verkehrsknotenpunkt und als Stadt mit hohem Freizeitwert durch das eigene Angebot und ihr Umland ist Rosenheim eine wichtige Erweiterung in unserem Verkehrsangebot. “, sagt DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn.

„ Alle, die mit der WESTbahn ins bayerische Inntal unterwegs sind, werden die angenehme Fahrt in unseren komfortablen Doppelstock-Zügen genießen. Für Reisende mit KlimaTicket Ö bieten wir als Ergänzung bis Rosenheim übrigens das KlimaPlus Ticket für 14,90 Euro. Wie jedes WESTbahn-Ticket kann es bis einen Tag vor dem gewählten Reisetag online storniert werden, falls kurzfristig etwas dazwischenkommt. “, fügt Mag. Florian Kazalek, Geschäftsführer der WESTbahn, hinzu.

Auf der Fahrt von Wien nach Oberbayern sind Reisende ohne KlimaTicket Ö mit dem WESTsuperpreis bereits ab 18,99 Euro unterwegs, für Linz - Rosenheim liegt der Ab-Preis bei 13,99 Euro. WESTsuperpreis-Tickets für die Verbindungen nach Rosenheim sind auf www.westbahn.at erhältlich; ebenso gibt es Tickets in den WESTshops, in Trafiken und an Bord der WESTbahn.

