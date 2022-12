IFA Prime Investment „Mayburg Salzburg“ eröffnet als Tribute Portfolio Hotel

Mayburg Salzburg, ein Hotel der renommierten Marriott Bonvoy Gruppe, eröffnete Anfang Dezember mit 80 Zimmern und 8 Junior-Suiten

75 private Anleger:innen haben sich mit insgesamt 30 Mio. Euro an diesem IFA Prime Investment beteiligt

Anfang Dezember wurde das „Mayburg Salzburg“ nach nur zweijähriger Bauzeit eröffnet. Das exklusive Tribute Portfolio Hotel der renommierten Marriott Bonvoy Gruppe bietet einen modernen Rückzugsort in einem ruhigen, natürlich gestalteten Ambiente. „Mayburg Salzburg“ wurde als Prime Investment der IFA AG realisiert, insgesamt beteiligten sich 75 private Anleger:innen mit einem Gesamtinvestment von 30 Mio. Euro an diesem mittelfristigen Immobilieninvestment.



„Mit ihrem Investment profitieren die Investor:innen von einem nachgefragten Hospitality-Standort mit soliden, inflationsgesicherten Renditen eines Hotels der Marriott Bonvoy Gruppe sowie der Realwertsteigerung einer Salzburger Immobilie“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Die Nachfrage nach diesem Investment war sehr hoch, die Platzierung dauerte nur wenige Wochen. Auch der Bau wurde in kürzester Zeit und auch innerhalb des geplanten Budgets realisiert. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und gratuliere allen Investor:innen zu diesem einzigartigen Immobilieninvestment.“

Das „Mayburg Salzburg“ ist das zweite von IFA realisierte Prime Investment in der Mozartstadt, erst im Sommer 2022 wurde das Hyperion Salzburg im Palais Faber eröffnet. Aktuell ist eine Beteiligung am Prime Investment V33 möglich, einem Quartier mit Wohnungen, Büros und einem innovativen Hotelkonzept von numa in Salzburger Bestlage, das bereits in Bau ist und mit Baukosten von 2021 realisiert wird.

Betrieben wird „Mayburg Salzburg“ von der Four Peaks GmbH, einem Unternehmen von SORAVIA. Die Hospitality-Sparte von SORAVIA gewinnt zunehmend an Bedeutung, unter anderem ist das Unternehmen an Ruby, numa, dem Hospiz am Arlberg, LOISIUM oder dem Bonvecchiati in Venedig beteiligt.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.



Über die IFA AG

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen, seit mehr als vier Jahrzehnten in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,5 Milliarden Euro für mehr als 7.700 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab, steht für eine 360-Grad-Betreuung und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at