Sohn von Diplomat als Putin-Agent in Wien enttarnt

Cobra-Einsatz mitten in Wien. Heimische Spionageabwehr enttarnte 39-Jährigen als russischen Geheimdienst-Mann.

Wien (OTS) - Ein 39-jähriger griechischer Staatsbürger - Anatoly alias Alexandros - mit russischer Abstammung steht im Verdacht, seit mehreren Jahren Spionage für den russischen Militärgeheimdienst GRU (Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije) zum Nachteil Österreichs betrieben zu haben. Der Verdächtige ist der Sohn eines ehemaligen russischen Nachrichtendienstmitarbeiters des GRU, der in seiner aktiven Dienstzeit als Diplomat in Deutschland und Österreich stationiert war.

Die Ermittlungen der DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien geführt. Der 39-Jährige stand in Kontakt mit Diplomaten und Nachrichtendienstmitarbeitern aus verschiedenen Ländern und war in Moskau kurz vor und während der militärischen Invasion der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Konkret wird dem Verdächtigen vorgeworfen, Staatsgeheimnisse verraten zu haben.

Bei der Durchsuchung von Liegenschaften (Beamte der Eliteeinheit Cobra stürmten unter anderem ein hinter hohem Zaun und Gartenhecke verstecktes Haus nahe des Naturparadieses Lobau in Wien) des Verdächtigen wurden ein Signaldetektor, Abhörgeräte, ein Splitterschutzanzug, Mobiltelefone, Laptops und Tablets sichergestellt.

Der 39-jährige Verdächtige befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

