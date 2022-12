Singer: „Einführung des Bestellerprinzips ist wichtige Entlastung für Mieter“

Bundesregierung setzt Reform der Maklergebühren um

Wien (OTS) - „Die Einführung des Bestellerprinzips ist eine wichtige Entlastung für Mieterinnen und Mieter. Die Bundesregierung setzt ihren Entlastungskurs fort und reformiert die Maklergebühren. Ab 1. Juli 2023 muss der Auftraggeber des Maklers die Gebühren zahlen und nicht mehr vorwiegend der Mieter. Mit dem Bestellerprinzip wird für den einzelnen Mieter eine massive Entlastung geschaffen, die jährlich insgesamt mit einer Höhe von mehr als 55 Millionen Euro beziffert wird“, so der Bereichssprecher der Volkspartei für Wohnen, Johann Singer.



„Leistbares Wohnen ist gerade in Zeiten der Teuerung ein wichtiges Thema. Insbesondere für junge Menschen ist die Einführung des Bestellerprinzips eine hervorragende Nachricht“, so Singer abschließend.

