SPÖ-Becher ad Maklerprovisionen: Ankündigung der Regierung völlig unglaubwürdig!

Bestellerprinzip längst überfällig - SPÖ fordert überdies Begrenzung der Mieten

Wien (OTS) - „Das Vorhaben bei den Maklergebühren, endlich auf das Bestellerprinzip umzustellen, ist längst überfällig. Die aktuelle Ankündigung der Regierung diesbezüglich ist allerdings völlig unglaubwürdig“, kritisiert die SPÖ-Sprecherin für Wohnen Ruth Becher.****

„ÖVP und Grüne haben monatelang nichts in dieser Causa unternommen. Jetzt - drei Tage nach dem letzten Plenum in diesem Jahr, wo noch eine Umsetzung der Maßnahme möglich gewesen wäre, Aktivität vorzutäuschen ist fadenscheinig“, so Becher weiter.

Völlig unklar sei auch, was die Regierung konkret plant. „Die SPÖ ist skeptisch, ob das letztlich zum Nutzen der Mieter*innen sein wird, die ja bisher in vielen Fällen zu Unrecht Maklerprovisionen zahlen mussten. Außerdem wird eine Änderung bei den Maklerprovisionen - so sie überhaupt umgesetzt wird - nicht reichen, zumal durch die Rekordteuerung Wohnen bald unbezahlbar wird. Wichtig ist deshalb eine Begrenzung der Mietsteigerungen auf jährlich maximal 2 Prozent. Auch ein Punkt, den die SPÖ lange fordert und die Regierung nie umsetzt und damit die Menschen mit den steigenden Lebenskosten alleine lässt“, so Becher anschließend. (Schluss) rw

