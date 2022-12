FPÖ – Belakowitsch zu ÖGB-Katzian: „Arbeitsmarktzugang für Asylwerber ist gegen die Interessen der heimischen Arbeitnehmer!“

In Zeiten der illegalen Massenzuwanderung braucht es keinen weiteren Pullfaktor, sondern eine Deattraktivierung Österreichs als Zielland

Wien (OTS) - „Asylwerber haben am Arbeitsmarkt nichts verloren, ganz egal, wie alt sie sind und völlig unabhängig davon, wie gut oder schlecht ihre Chancen auf einen positiven Asylbescheid stehen“, erklärte heute FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch zu entsprechenden Aussagen von ÖGB-Chef Wolfgang Katzian in der ORF-„Pressestunde“ und sieht diesen damit „ganz auf Linie mit österreicher- und arbeitnehmerfeindlichen Vorstößen von ÖVP und SPÖ“ in diese Richtung.

Eine Zulassung von Asylwerbern am Arbeitsmarkt würde nicht nur die Asylverfahren faktisch überflüssig machen, sondern auch Lohndumping befeuern und als „weiterer Magnet für illegale Einwanderer“ wirken. „Das Asylchaos und die illegale Masseneinwanderung haben mit mehr als 100.000 Asylanträgen allein heuer das Katastrophenjahr 2015 schon längst übertroffen. Österreich muss daher als Zielland dringend deattraktiviert und nicht durch Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt noch weiter attraktiviert werden“, erklärte Belakowitsch, die dem ÖGB-Chef riet, „sich besser auf die Interessen und Anliegen der heimischen Arbeitnehmer“ zu konzentrieren, als „in sozialromantische Träumereien zu verfallen, die diesen fundamental zuwider laufen, und auf den neoliberalen Wegen der ÖVP zu wandeln.“

