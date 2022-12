SPÖ-Deutsch zu ORF-Pressestunde: Volle Unterstützung für ÖGB-Forderungen - Wirksame Schritte gegen Teuerung dringend notwendig

Gaspreisdeckel und Mietpreisdeckel müssen rasch umgesetzt werden

Wien (OTS) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch unterstützt die Forderungen des ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian im Kampf gegen Inflation und Teuerung in der heutigen ORF-Pressestunde. „Statt Einmalzahlungen, die schnell verpuffen, müssen von der Regierung endlich wirksame, preissenkende Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung umgesetzt werden. Wie der ÖGB-Präsident fordert auch die SPÖ einen Gaspreisdeckel, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und einen Mietpreisdeckel. Kanzler Nehammer und Finanzminister Brunner sollten endlich aktiv werden und nicht länger ignorieren, dass sich immer mehr Menschen, bis tief in die arbeitende Mittelschicht hinein, Heizen, Wohnen und Nahrungsmittel nicht mehr leisten können“, sagt Deutsch.



„In Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, die Kaufkraft der Arbeitnehmer*innen zu bewahren. Daher ist es essentiell, die gesunkene Kaufkraft durch angemessene Lohnabschlüsse abzufedern. Die Gewerkschaft hat bei den Lohnverhandlungen die volle Unterstützung der SPÖ“, so Deutsch.



„Genauso wie vom ÖGB gefordert müssen Übergewinne richtig und nicht wie in der jetzigen 'Light-Version' der Regierung besteuert werden", so Deutsch. "Mit diesen Einnahmen könnten nachhaltige, inflationsdämpfende Maßnahmen finanziert werden, die wirklich greifen und bei dem betroffenen Haushalten ankommen. Die Regierung sollte raus aus ihrem Elfenbeinturm und die vernünftigen und konstruktiven Forderungen der Sozialpartner, der SPÖ und der Landeshauptleute umsetzen“, so der Bundesgeschäftsführer abschließend.

