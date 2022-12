Die Gelben, die neue Bewegung Österreichs, sind in der Politik angekommen

www.die-gelben.at

Nach monatelangen Sitzungen, Diskussionen und persönlichen Treffen mit Demoveranstalter:innen in ganz Österreich, den Vertreter:innen von Bürgerlisten und deren landesweiten Vereinigungen und den Vertreter:innen von Kleinparteien, die ihre Partei verlassen haben, ist nun die neue politische Bewegung "Die Gelben" an Land gegangen.

Die Themen sind: 1.Sofortige Abschaffung des Covid-19 Maßnahmengesetzes 2. Ende der Armutsmigration 3.Bildung und Gesundheit für alle 4.Förderung der Corona-Geschädigten 5.Leistbares Leben 6.Pressefreiheit mit objektiver Presseförderung 7. Abschaffung der Kammerpflichtmitgliedschaft 8. Abschaffung der Kirchensteuer 9. Natürlich Tierwohl, keine Lebendtiertransporte, artgerechte Tierhaltung 10.Naturschutz a Förderung der Bauernschaft b Förderung der Dachbegrünung c Sanieren statt zu Betonieren. 11 Neuer Generationsvertrag bei Pensionen 12 Wiedereinführung des 8 Stunden Tages (8 Stunden Arbeit/ 8 Stunden Freizeit/ 8 Stunden Schlaf).

Die Einladung zum 1. Treffen der Gelben am 21.1.2023 13 Uhr in Seekirchen am Wallersee im Gutshof Seenland sind auf Einladung von Dr. Gerhard Pöttler über den Postweg ausgesandt.

Spannend wird das Jahr 2023. Wir erwarten im Herbst 2023 Neuwahlen im Bund und rüsten uns dafür.

Das Ziel, der gemeinsamer Einzug in den Nationalrat mit unserer gelben Bewegung parteifrei und unabhängig rückt nun in realistische Bahnen.

Schauen Sie rein in unsere Homepage, sie ist seit 15.12.2022 online:

www.die-gelben.at

Anbei der Link zu unserer nächsten Pressekonferenz für weitere direkte Informationen:

https://www.presseclub.at/home/alle-veranstaltungen?day=20221222

Pressekonferenz Gollner/Pöttler/Neubauer

Thema:

Die Gelben

Landtagswahl in Salzburg



Datum: 22.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: OÖ. Presseclub Saal C

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.die-gelben.at

Die Gelben Jetzt buchen

Rückfragen & Kontakt:

Die Gelben

Parteisekretärin

Katharina Auer

0727629208

Email: kontakt @ die-gelben.at

https:/www.die-gelben.at