FPÖ – Schnedlitz: „Wir stehen an der Seite der Bevölkerung – die ÖVP betreibt in der Migrationsfrage lediglich eine reine Showpolitik“

Wien (OTS) - „Die FPÖ steht an der Seite der österreichischen Bevölkerung – die ÖVP hingegen betreibt in der Migrationsfrage lediglich eine reine Showpolitik“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu aktuellen ÖVP-Ankündigungen von Schallenberg und Edtstadler für ein EU-Grenzmanagement auch mit der Errichtung von Zäunen.

„Wenn es die ÖVP-Riege mit Nehammer, Karner, Schallenberg und Edtstadler nämlich wirklich ernst mit einem effizienten Grenzmanagement meinen würde, dann müsste die schwarz-grüne Regierung schon längst Grenzbarrieren an strategisch wichtigen Punkten an der österreichischen Grenze errichtet haben. Warum stehen die von der ÖVP beinahe täglich geforderten Zäune nicht an der österreichischen Grenze? Es gibt am laufenden Band nur ‚Luftblasen-Ankündigungen‘ von dieser ehemaligen staatstragenden bürgerlichen Volkspartei“, betonte Schnedlitz und weiter: „Im Gegensatz zur ÖVP lassen wir beispielsweise die Menschen im steirischen Kindberg nicht im Stich, denen ein Asylquartier gegen ihren Willen aufgedrückt wird“, so Schnedlitz.

„Es braucht nun rasch ein Ende der illegalen Migration, einen echten Grenzschutz, ein Ende der Geldleistungen für illegale Einwanderer, eine rasche Rückführung dieser Menschen und das Ermöglichen von legalen ‚Pushbacks‘. Diese Vorhaben sind einfach notwendig für unser Land – und das sollte sich die ÖVP endlich in ihr politisches Stammbuch schreiben. Der Worte sind nämlich genug gewechselt, wir wollen von dieser schwarz-grünen Regierung endlich auch Taten sehen“, sagte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at