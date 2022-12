David Alaba, Max Verstappen und Sebastian Vettel bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Gipfeltreffen der Superstars bei der Jahresabschlussgala am Montag, den 19. Dezember, ab 21:10 Uhr bei ServusTV

Wals (OTS) - Bei der großen Jahresabschlussgala von „Sport und Talk aus dem Hangar-7“, am Montag, ab 21:10 Uhr, lassen Superstars, Legenden und Strippenzieher des Weltsports bei ServusTV eine außergewöhnliche Saison Revue passieren und richten ihren Blick auf 2023.

Sechs Weltmeistertitel haben die Formel-1-Giganten Max Verstappen und Sebastian Vettel insgesamt errungen. Während die Gedanken des amtierenden Champions aus den Niederlanden bereits um die Herausforderungen der kommenden Saison kreisen, erinnert sich Sebastian Vettel nach dem Abschied aus dem aktiven Rennsport an die Magic Moments seiner Karriere.



Sehr prominent ist auch der Fußball-Talk besetzt. David Alaba, der heuer mit Real Madrid seinen dritten Titel in der UEFA Champions League holte, ist am Montag zu Gast bei ServusTV. Genauso wie der mittlerweile zurückgetretene Kult-Kicker Martin Hinteregger, UEFA-Europa-League-Champion mit Eintracht Frankfurt. Sowie Max Eberl, in der deutschen Bundesliga zwei Mal zum „Manager des Jahres“ gekürt, und neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig.



Zu einer Familienangelegenheit wird der Ski-Block der Sendung. Patrick Ortlieb, seit dem vergangenen Winter der starke Mann im ÖSV, freut sich über das fantastische Weltcup-Comeback von Tochter Nina und gibt Einblicke in seine alpine Zukunftsvisionen.



Sport und Talk aus dem Hangar-7, am Montag, 19. Dezember, ab 21:10 Uhr bei ServusTV mit:

Max Verstappen (zweifacher Formel-1-Weltmeister)

Sebastian Vettel (vierfacher Formel-1-Weltmeister)

Dr. Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull)

Christian Horner (Teamchef Red Bull Racing)



David Alaba (dreifacher Champions-League-Sieger)

Martin Hinteregger (Europa-League-Sieger 2022)

Max Eberl (Geschäftsführer Sport RB Leipzig)



Patrick Ortlieb (ÖSV-Finanzreferent, Abfahrtsolympiasieger 1992)

Nina Ortlieb (zweifache Juniorenweltmeisterin, ein Weltcupsieg)



Barbara Schett (ServusTV-Tennisexpertin, ehemalige WTA-Nr. 7)





