Freiberufliche Physiotherapeut*innen beim Energiekostenzuschuss ignoriert

Physio Austria fordert umgehende Korrektur, denn Ausschluss widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und erschwert Versorgungsauftrag

Wien (OTS) - Vom Energiekostenzuschuss der österreichischen Bundesregierung werden laut aws (austria wirtschaftsservice) die „Freien Berufe“ ausdrücklich ausgenommen. „Der Betrieb sowie die Ausstattung von therapeutischen Praxen verursacht Energiekosten und somit sind viele Kolleg*innen im freiberuflichen Bereich von den Preissteigerungen betroffen. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung bei der Entscheidung zum Energiekostenzuschuss den freiberuflichen Physiotherapeut*innen die kalte Schulter zeigt und wir übergangen werden“, unterstreicht Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria, „weit über hundert Kolleg*innen haben sich dem eindringlichen Appell mit einem Schreiben an das zuständige Ministerium angeschlossen. Auch wenn physiotherapeutische Praxen nicht so energieintensiv wie Industrieunternehmen sind, kann daraus nicht abgeleitet werden, dass Patient_innen frieren sollen.“

Der kategorische Ausschluss von freiberuflichen Physiotherapeut*innen vom Energiekostenzuschuss ist nicht gerechtfertigt und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Physio Austria fordert dringend eine Korrektur.

„Diese Ignoranz gegenüber einem systemrelevanten Gesundheitsberuf letztendlich zu Lasten der Patient*innen ist nicht akzeptabel, hat aber offensichtlich System“, so Physio Austria Präsidentin Schlegl. „Die rund 12.000 Kolleg*innen im niedergelassenen Bereich brauchen zum Jahreswechsel Planungs- und Kalkulationssicherheit für das kommende Jahr, da spielt der Kostenfaktor Energie eine wesentliche Rolle. Die Kolleg*innen stehen durch die hohen Energiekosten unter Druck. Es darf nicht sein, dass im Wahlbereich diese Kosten durch drastische Honorarerhöhungen an die Patient*innen aus einer Zwangslage heraus weitergegeben werden müssen. Es gibt einen klaren Versorgungsauftrag, dieser muss unabhängig von steigenden Energiekosten in vollem Ausmaß wahrgenommen werden können.“

Rückfragen & Kontakt:

Physio Austria

Öffentlichkeitsarbeit - Alexander Tröbinger

Tel.: +43 (0)1 5879951-610

mail: alexander.troebinger @ physioaustria.at