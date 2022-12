Reindl (SPÖ) ad UK Wien Energie: Experten bestätigen Marktturbulenzen

Wien Energie war im Sommer einer außergewöhnlichen, noch nie da gewesenen Situation ausgesetzt.

Wien (OTS/SPW-K) - In der zweiten UK-Sitzung zur Wien Energie waren Energieexperten geladen um die Entwicklungen am Energiemarkt und der Börse im Sommer, sowie die Entwicklung bis dahin zu bewerten.



Zwt.: Kein Sommer wie damals

„Die Experten haben bestätigt, was auch wir immer gesagt haben: Die Ereignisse des Sommers waren in dieser Dimension nicht vorhersehbar. Also es war nicht nur kein Sommer wie damals, sondern ein Sommer wie überhaupt noch nie. Die Einschätzung der Experten bezeugt die außergewöhnlichen Marktturbulenzen und hat aufgezeigt, wie dringend notwendig es war, Verantwortung zu übernehmen. Damit bestätigt sich einmal mehr, dass Bürgermeister Michael Ludwig und Stadtrat Peter Hanke umsichtig und schnell gehandelt haben. Es war eine absolute Notwendigkeit", sagt Thomas Reindl, Fraktionsvorsitzender der SPÖ in der Untersuchungskommission zur Wien Energie.



Zwt. Weiterhin volle Transparenz und Aufklärung

"Die bisherigen Aussagen der Experten sind eine gute Basis zur weiteren Aufklärung und um Klarheit zu erlangen. Wir stehen für volle Transparenz bei der UK-Wien. Aus heutiger Sicht gibt es nach wie vor keinen Grund zur Annahme für ein Fehlverhalten, aber wir haben noch einige Sitzungen vor uns. Nach den Weihnachtsferien werden die wichtigsten Verantwortlichen als Zeugen geladen", so Reindl abschließend.



Nächster Sitzungstermin ist der 16. Jänner 2023 um 12 Uhr.

