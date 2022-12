KV-Autobus: Abbruch nach Runde zwei – Gewerkschaft vida fordert nachhaltige Erhöhung des Einstiegslohns

Mitgliederbefragung stärkt KV-Team zusätzlich: 94 Prozent stehen hinter KV-Forderungen – 89 Prozent würden Kampfmaßnahmen mittragen

Wien (OTS) - Am 15. Dezember 2022 wurde die zweite KV-Verhandlungsrunde für die 15.000 Beschäftigten bei den privaten Autobusunternehmungen ohne Ergebnis unterbrochen. „Die Arbeitgeber waren insbesondere nicht bereit, mit uns über eine kräftigere Erhöhung des Einstiegslohns zu verhandeln. Aber gerade der niedrigere Einstiegslohn muss in Zeiten der explodierenden Teuerung deutlich angehoben werden. Auch angebotene Einmalzahlungen haben wir wegen der fehlenden Nachhaltigkeit dieser zurückgewiesen. Deshalb haben wir die Verhandlungen unterbrochen“, so Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida und Mitglied des KV-Verhandlungsteams. „Wir sind weiterhin verhandlungsbereit“, so Petritsch. Ein neuer Verhandlungstermin ist noch ausstehend.

Die vida fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Lohn auf KV-Löhne ab 1.1.2023 sowie eine Abschaffung der geteilten Dienste ohne bezahlte Pause und eine Verbesserung der Lohnsprünge auf 5 Jahre.

Die Gewerkschaft hat zu den KV-Verhandlungen in den vergangenen Tagen vorsorglich auch ihre Mitglieder im privaten Autobusbereich zu den KV-Verhandlungen befragt. Auf die Frage, ob die Gewerkschaft das Angebot der Arbeitgeber annehmen soll, haben 87 Prozent der UmfrageteilnehmerInnen klar mit „nein“ gestimmt. Noch deutlicher fielen die Ergebnisse bei den Fragen, ob die vida ihre Forderungen in den Verhandlungen weiter beibehalten soll und ob die Befragten auch dazu bereit wären, an gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen zur Durchsetzung dieser Forderungen teilzunehmen, aus: Hier haben 94 bzw. 89 Prozent mit ja gestimmt.

„Mit der Befragung haben uns unsere Mitglieder einen klaren Auftrag erteilt und dieser lautet, unsere Forderungen für die Beschäftigten weiter zu verhandeln. Dass eine große Mehrheit auch einen Arbeitskampf mittragen würde, stärkt uns zusätzlich bei den Verhandlungen den Rücken“, schließt Petritsch.



