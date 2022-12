Klimaschutzministerium – Kathrin Renz übernimmt mit Jänner 2023 die Leitung der Sektion I

Renz wird mit Jänner 2023 Leiterin der Sektion I „Präsidium und internationale Angelegenheiten“ des BMK – Klimaschutzministerin Gewessler freut sich über erfahrene Führungskraft

Wien (OTS) - DI.in Kathrin Renz, BA wird mit Jänner 2023 neue Leiterin der Sektion I „Präsidium und internationale Angelegenheiten“ im Klimaschutzministerium. Die Sektion I bildet die Schnittstelle für ressortübergreifende Themen und umfasst beispielsweise Personal- und Organisationsmanagement, Kommunikation, Medienplanung, Digitalisierung und Gleichstellung sowie europäische und internationale Angelegenheiten im Verkehrsbereich. Renz ist bereits seit April 2021 mit der interimistischen Leitung der Sektion betraut. Sie wurde im Bewerbungsverfahren durch die Bestellungskommission als „im höchsten Ausmaß geeignet“ empfohlen. Renz folgt in dieser Funktion auf Mag. iur. Christian Weissenburger, der seinen Ruhestand antreten wird.

Mit dieser Bestellung wird der Frauenanteil unter den Sektionsleitungen im Klimaschutzministerium auf 50 Prozent steigen. Zum Beginn der Legislaturperiode hatte noch keine einzige Frau eine dieser Führungsfunktionen im Ressort inne.

„Mit Kathrin Renz übernimmt eine überaus erfahrene Führungskraft die Leitung der Sektion I im Klimaschutzministerium. Als interimistische Leiterin hat sie bereits in den vergangenen Monaten ihr Können und Engagement in diesem Bereich unter Beweis gestellt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und, dass Kathrin Renz ihre Expertise und Fähigkeiten weiterhin in dieser Funktion einbringt. Bei meinem Amtsantritt gab es noch keine einzige Frau in dieser Führungsfunktion. Ich freue mich daher auch besonders, mit dieser Bestellung einen Frauenanteil von 50 Prozent unter den Sektionsleitungen zu erreichen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Aufgabe für die nächsten Jahre zu übernehmen. Unserem Ressort kommt in den kommenden Jahren eine wesentliche Aufgabe auf dem Weg hin zu Klimaneutralität 2040 zu. Es wird meine Aufgabe sein, die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, dass sie diese verantwortungsvolle Aufgabe bestmöglich umsetzen können und unsere Organisation als attraktiven Arbeitgeber langfristig zu stärken. Projekte wie die Transformation hin zu einer klimaneutralen Verwaltung und der starke Fokus auf die Organisationsentwicklung stehen auf meiner Agenda für die kommende Zeit“, so Kathrin Renz.

Renz hat einen Abschluss in Energie- und Umweltmanagement sowie Projektmarketing und Projektmanagement. Seit April 2021 ist sie als interimistische Leiterin der Sektion I tätig. Zuvor arbeitete sie als Fachreferentin im Büro des Generalsekretärs im Klimaschutzministerium und war Geschäftsführerin der IB Renz für Energie- und Umweltmanagement.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Florian Berger

Pressesprecher der Bundesministerin

01/71162-658010

florian.berger @ bmk.gv.at

www.bmk.gv.at