Salzburg AG schnürt Entlastungspaket für Haushalte mit Stromheizung und Wärmepumpe

Unternehmen unterstützt von Teuerung betroffene Kund:innengruppen

Salzburg (OTS) - Aufgrund der sehr angespannten Situation am weltweiten Energiemarkt und der damit verbundenen Steigerung der Großhandelspreise, war die Salzburg AG gezwungen, ab 1. Jänner 2023 die Strompreise anzupassen. Für Kund:innengruppen, die von dieser Anpassung besonders betroffen sind, wie Haushalte mit Stromdirektheizungen und Nachtspeicherheizungen sowie Haushalte mit Wärmepumpe ohne eigenem Wärmepumpenzähler, schnürt die Salzburg AG jetzt ein Entlastungspaket. Gefördert werden 2.900 kWh Verbrauch im Zeitraum von 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023.

„Die aktuelle Teuerung stellt viele Menschen schon jetzt vor große finanzielle Herausforderungen. Speziell im kommenden Jahr werden die Auswirkungen noch spürbarer werden, daher begrüße ich die von der Salzburg AG gesetzten Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte, die von der kommenden leider unumgänglichen Strompreiserhöhung besonders betroffen sind. Die Förderung erhalten Kund:innen mit Stromheizungen und Wärmepumpe ohne eigenem Wärmepumpenzähler zusätzlich zu der vom Bund eingeführten Strompreisbremse,“, so Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburg AG Wilfried Haslauer zum Entlastungspaket des Unternehmens.

„Wir als Salzburg AG sind uns unserer Verantwortung für alle Salzburger:innen bewusst. Daher haben wir in den vergangenen Wochen sehr intensiv an weiteren Unterstützungen für von der Strompreisanpassung besonders betroffene Haushalte gearbeitet. Mit dem jetzt geschnürten Entlastungspaket unterstützen wir genau die Haushalte, die aufgrund von erhöhtem Mehrverbrauch an Strom fürs Heizen besonders betroffen sind. So können wir die Teuerung für diese Kund:innen abfedern. Mit unserem Salzburg AG Stromkostenzuschuss fördern wir einen Verbrauch von 2.900 kWh pro Haushalt. Das entspricht einer effektiven Ersparnis von rund 500 Euro brutto pro Jahr“, so Salzburg AG CEO Leonhard Schitter zum geschnürten Maßnahmenpaket.

Unterstützung für Stromheizungen

Mit dem Salzburg AG Stromkostenzuschuss werden Haushalte mit Nachtspeicherheizungen und Stromdirektheizungen im Tarif „Strom Wärme OK“ unterstützt. Das Unternehmen dupliziert die Strompreisbremse des Bundes und fördert 2.900 kWh Verbrauch mit einer Deckelung des Strompreises auf 10 Cent netto pro kWh. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von rund 5.100 kWh pro Jahr, dämpft das Paket der Salzburg AG die finanzielle Belastung um rund 500 Euro brutto pro Jahr.

Salzburg AG Stromkostenzuschuss für Wärmepumpen

Ein weiteres Modell der Förderung führt die Salzburg AG mit 1. Jänner 2023 auch für Wärmepumpen-Besitzer:innen ein. Gefördert werden Wärmepumpen, die über keinen eigenen Zähler verfügen und direkt am Haushaltsstromzähler angeschlossen sind. Aktuell gibt es rund 20.000 Wärmepumpen im Bundesland, wobei 15.000 davon die Förderung der Salzburg AG in Anspruch nehmen können. Mit dem Salzburg AG Stromkostenzuschuss fördert das Unternehmen den Verbrauch von 2.900 kWh mit einer Preisreduktion auf 10 Cent pro kWh netto. Die Kostenersparnis bewegt sich auch hier bei ca. 500 Euro brutto pro Jahr. Keine Förderung bekommen jene Wärmepumpen-Besitzer:innen mit eigenem Zähler, da diese bereits die Strompreisbremse des Bundes erhalten.

Kund:innen werden über Vorgehensweise informiert

Alle Kund:innen werden Anfang 2023 von der Salzburg AG über die Vorgehensweise zum Erhalt des Entlastungspaketes informiert. Die genauen Abrechnungsmodalitäten werden derzeit erarbeitet. Der Salzburg AG Stromkostenzuschuss tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und gilt bis 31. Dezember 2023.

