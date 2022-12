Stocker: „Geld spielt bei Inseratenausgaben der Stadt Wien offenbar keine Rolle“

Stadt Wien hat im 3. Quartal 2022 pro Kopf mehr als fünfmal so viel für Inserate ausgegeben als die Bundesregierung

Wien (OTS) - „Geld spielt bei den Inseratenausgaben der Stadt Wien offenbar keine Rolle. Anders sind die enorm hohen Summen nicht zu erklären, die die rot-pinke Stadtregierung jedes Quartal für Inserate ausgibt“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der darauf verweist, dass die Wiener Stadtregierung pro Kopf mehr als fünfmal so viel ausgibt wie die Bundesregierung: Im dritten Quartal 2022 hat die Bundesregierung 6,9 Millionen Euro für Werbung ausgegeben – das sind rund 76 Cent pro Kopf. Die Stadt Wien liegt währenddessen (ohne ihre Beteiligungen) bei Ausgaben in Höhe von 7,8 Millionen Euro – das sind rund 4 Euro pro Wienerin und Wiener. „Alleine mit den Inseratenausgaben des vergangenen Quartals hätte die Stadt Wien die Errichtung von 115 Gemeindebau-Wohnungen mit 50 Quadratmeter finanzieren können.“



„Wenn Inserate das Informationsbedürfnis der Bevölkerung abdecken, spricht nichts dagegen. Ganz im Gegenteil: Dann erfüllen sie eine wichtige Aufgabe. Wer sich aber die Inserate der SPÖ-Hochburg Wien genauer ansieht, erkennt sofort den hohen Anteil an Sinnlos-Inseraten. Die NEOS-Regierungsbeteiligung hat an der undurchsichtigen Inseratenpolitik Wiens rein gar nichts geändert: Während die NEOS alle Inseratenvergaben im Bund als Skandal ansehen, ist ihnen in Wien alles egal. Womöglich war der pinke Transparenz-Stadtrat Wiederkehr aber auch einfach nicht informiert. Was sind schon 7,8 Millionen Euro im Vergleich zu den 1,4 Milliarden Euro an Wien-Energie-Hilfen, von denen Wiederkehr auch nichts gewusst haben will?“, so Stocker, der abschließend darauf verweist, dass Wien auch im Bundesländervergleich klar die höchsten Inseratenausgaben zu verbuchen hat: Nämlich sechs Mal so hoch wie das zweitplatzierte Bundesland.

