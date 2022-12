ORF-2-Gala: Das sind die „Lebensretter 2022 – Österreichs Heldinnen und Helden“

Am 19. Dezember um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum bereits fünften Mal stehen die „Lebensretter – Österreichs Heldinnen und Helden“ im Rahmen einer ORF-2-Hauptabendgala im Rampenlicht. In der Aktion des Bundeskanzleramts, der „Kronen Zeitung“ und des ORF werden neun mutige Lebensretterinnen und Lebensretter aus den Bundesländern sowie – stellvertretend für viele heldenhafte Helferinnen und Helfer – Vertreterinnen und Vertreter von „Ärzte ohne Grenzen“, „Caritas“ und „Rotes Kreuz“ für ihren außergewöhnlichen Einsatz in der Ukraine geehrt. Durch den Abend am Montag, dem 19. Dezember 2022, um 21.10 Uhr in ORF 2 begleitet einmal mehr Barbara Stöckl, Regie führt Kurt Pongratz. Die „Kronen Zeitung“ und die ORF-Landesstudios begleiten die Aktion umfassend in ihrer aktuellen Berichterstattung.

Noch mehr Berichte aus den Bundesländern bieten am 19. Dezember bereits um 20.15 Uhr in ORF 2 die neun parallel ausgestrahlten „Bundesland heute – Das war 2022“-Sendungen der ORF-Landesstudios.

Die Lebensretter 2022

Tirol: Jungbauer rettet Fünfjährige vor Wassermassen

Dominik Vindl wird auf einer Alm im Sellraintal zum Lebensretter. Starke Regenfälle verwandeln einen Gebirgsbach in einen reißenden Fluss. Der 23-jährige Jungbauer rettet seine fünfjährige Patentochter vor den Wassermassen. Er schnappt das Mädchen gerade noch rechtzeitig, bevor es in den hochwasserführenden Bach fallen kann.

Kärnten: Erfolgreiche gemeinsame Reanimation bei der Bushaltestelle

Nicole Grabner kommt an einem Abend im März nach einem Spiel des VSV bei einer Bushaltestelle in Villach vorbei und sieht einen leblosen Mann auf dem Gehsteig liegen. Sie bleibt stehen und informiert den Busfahrer des Vereins, Markus Rautner, der ebenfalls dazukommt. Beide können den Mann reanimieren und so sein Leben retten. Ohne rasche Hilfe wäre der Mann verstorben oder in der kalten Nacht erfroren.

Wien: Herzalarmteam eilt zusammengebrochenem Jogger zur Hilfe

Die Wahrscheinlichkeit, einen Herzstillstand zu überleben, ist nicht sehr hoch – nur zwei von zehn Betroffenen überleben außerhalb eines Krankenhauses. Einer, der heuer dieses Glück hatte, ist ein 63-jähriger Wiener. Er erleidet beim Joggen einen Herzinfarkt. Der Mann überlebt, weil ihm das Herzalarmteam des Herz-Jesu-Krankenhauses schnell erste Hilfe leistet.

Niederösterreich: Lebensrettung am Fußballfeld

Es waren dramatische Momente, die sich im Frühjahr bei einem Fußballmatch im niederösterreichischen Bezirk Baden ereignet haben:

Masseur Oswald Lechner wird bei einem Spiel des FC Tribuswinkel zum Lebensretter für Spieler Milos Jovanovic, der plötzlich zusammenbricht und seine Zunge „verschluckt“. Lechner reagiert geistesgegenwärtig, läuft auf das Spielfeld und rettet Jovanovic das Leben.

Oberösterreich: Elfjährige in Steyr aus den Fluten befreit

Im Juli rettet Helmut Zöttl in Steyr ein elfjähriges Mädchen vor dem Ertrinken. Das Kind ist beim Zusammenfluss von Enns und Steyr von der Strömung abgetrieben worden. Er sieht das Mädchen im Fluss, erkennt, dass es nicht schwimmen kann, und rettet das Kind mit einem Wurfsack, den er sich nach einem ähnlichen Erlebnis vor einigen Jahren privat gekauft hat.

Burgenland: Verein kümmert sich um ukrainische Waisenkinder

Der Verein „kleine Herzen“ kümmert sich um ukrainische Waisenkinder, deren Heim in der Ukraine unter Beschuss stand. Pascale Vayer, Obfrau des Vereins, organisiert die Evakuierung. 63 Kinder und ihrer Betreuer/innen können dem Kriegsgebiet entfliehen. Nach einer 40-stündigen Reise kommen sie im südburgenländischen Neudauberg an und sind in Sicherheit.

Steiermark: Gemeinsame Koordination nach Busunfall

Mitte September kommt ein Reisebus in Bad Mitterndorf in der Nacht von der Straße ab, stürzt über eine Böschung und landet direkt neben einem Wasserbecken. 32 Menschen sind in Gefahr. Zwei steirische Helden – Manuel Kirchschlager und Robert Walkner – vom „Roten Kreuz“ und der Feuerwehr bewahren Ruhe und leiten 100 Einsatzkräfte trotz schwieriger Umstände. Es sei „ein Wunder, dass nicht mehr geschehen ist“, sind sich alle einig.

Salzburg: Nachbar zum zweiten Mal erfolgreich reanimiert

Nicht einmal, sondern gleich zweimal hat der Halleiner Helmuth Pachler seinen Nachbarn zurück ins Leben geholt. Nach einem Herzstillstand vor 13 Jahren hat der langjährige Sanitäter seinen Freund und Nachbarn Anfang September wiederbelebt – bereits zum zweiten Mal.

Vorarlberg: Mit dem Heimlich-Manöver dreijährigen Liam gerettet

Es sind oft dramatische Situationen, in denen zufällige Passantinnen oder Passanten von einer Minute auf die andere mit erster Hilfe vor Ort zu Heldinnen oder Helden werden. So geschehen in Satteins Ende Juni. Der 34-jährige Marcel Hois hört die Hilfeschreie einer Mutter, die gerade ihren dreijährigen Sohn von der Kinderbetreuung abholt. Der kleine Liam hat ein Zuckerl verschluckt und ringt um Luft. Marcel Hois wendet trotz einer Verletzung an seiner Schulter das Heimlich-Manöver an. Das Zuckerl löst sich, der Bub ist gerettet.

Ehrung für außergewöhnlichen Einsatz in der Ukraine

Stellvertretend für zahlreiche heldenhafte Helferinnen und Helfer werden Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen „Ärzte ohne Grenzen“, „Caritas“ und „Rotes Kreuz“ für ihr Engagement seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine geehrt. Sie stehen stellvertretend für die zahlreichen privaten kleinen und großen Initiativen und Vereine in Österreich, die sich seit Monaten für die Menschen in der Ukraine einsetzen.

