Stellungnahme Mediengruppe ÖSTERREICH zu Frauennetzwerk Medien und Presseclub Concordia

Neue Compliance- und Verhaltensregeln erarbeitet - Mediengruppe lädt Vertreter von Frauennetzwerk Medien und Presseclub Concordia zu persönlichem Gespräch ein

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren vom Frauennetzwerk Medien und Presseclub Concordia,

ich darf auf Ihre Aussendung von heute Vormittag Bezug nehmen und sie beantworten:

Die Mediengruppe ÖSTERREICH hat im Bewusstsein der besonderen Verantwortung nach Bekanntwerden der Vorwürfe nach internationalem Vorbild eine groß angelegte Compliance Untersuchung durch eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensprüfungs-Gesellschaften durchführen lassen. In dieser mehrere Monate dauernden Prüfung wurden zahlreiche Mitarbeiter der Mediengruppe ÖSTERREICH, die mit den Betroffenen Kontakt hatten, persönlich befragt und alle Mitarbeiter der Mediengruppe ÖSTERREICH aufgefordert, etwaige Belästigungen oder Beobachtungen von Belästigungen oder Missbrauch seiner Machtposition durch Wolfgang Fellner - wie international üblich über ein anonymes Postfach und mit Kündigungsschutz - zu melden. Es gab in diesem Verfahren keine einzige Beschwerde gegen Wolfgang Fellner.

Wir bitten also das Frauennetzwerk Medien und den Presseclub Concordia bei jeder Erörterung dieser Causa und vor allem bei weitergehenden Forderungen, die in der Rechtsordnung vorgesehene Unschuldsvermutung besonders zu berücksichtigen.

Als Resultat der Compliance-Untersuchung wurden Compliance- und Verhaltensregeln erarbeitet, die mit 1. Jänner 2023 in Kraft treten werden. Diese neuen Compliance-Regeln der Mediengruppe ÖSTERREICH regeln den korrekten Umgang aber auch Sprache und private Beziehungen am Arbeitsplatz, sie klären in sehr weitgehender Weise jede Form der sexuellen Belästigung und regeln Ansprechstellen und Meldekanäle bei Verstößen gegen die Compliance-Regeln sowie für Beschwerden.

Ich würde Ihnen diese neuen Compliance-Regeln für die Mediengruppe ÖSTERREICH gerne vorstellen und lade Sie deshalb sehr herzlich zu einem persönlichen Gespräch ein.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Niki Fellner

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at