Haus der Geschichte Österreich: Die Jahres-Highlights 2023

Wien (OTS) - Ein Jahr voller Programm bietet das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) zu seinem fünften Geburtstag: Sonder- und Web-Ausstellungen sind „Ende der Zeitzeugenschaft?“, „Das Lichtermeer 1993“, „Keine Leerstellen mehr“, bis 14. März wird der Themenbereich „Erinnern“ in der Hauptausstellung neu gestaltet. Fünf Jahre hdgö feiert das Zeitgeschichte-Museum im November mit einem Wochenende bei freiem Eintritt für alle.

Das Lichtermeer 1993: Ein prägendes Zeichen der Zivilgesellschaft

ab 19. Jänner im Web unter www.hdgoe.at und im Museums-Foyer

Einen spannenden Jahresauftakt liefert das hdgö gleich im Jänner: Eine Sonderausstellung im Web erinnert ab 19. Jänner an 30 Jahre Lichtermeer, das gleichzeitig zum Startpunkt für eine Zivilgesellschaft in Bewegung wurde. Gekoppelt ist die partizipative Webausstellung mit dem Aufruf, eigene Erinnerungen in Form von Fotos, Videos oder dem Bild eines Gegenstandes beizutragen. Von der bislang größten Demonstration der Zweiten Republik – die auch in Linz, Innsbruck, St. Pölten, Eisenstadt, Salzburg, Klagenfurt und anderen Orten in Österreich stattfand – wurden nämlich bis dato in Museen kaum Objekte gesammelt.

Ende der Zeitzeugenschaft?

27. Jänner bis 3. September 2023

Einer der thematischen Jahresschwerpunkte des hdgö startet am 27. Jänner 2023: Die Sonderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ dreht sich um die zu Ende gehende Ära der Zeitzeug*innen und hinterfragt die "Gemachtheit" der Zeitzeug*inneninterviews. Zentral ist die Frage, wie Gesellschaften in Zukunft mit dieser Erbschaft umgehen wollen. Ein inhaltlich dichtes Programm und vom hdgö sowie erinnern.at eigens erarbeitetes Unterrichtsmaterial begleiten die Ausstellungszeit.

Hauptausstellung - Themenbereich Erinnern: Die Gegenwart der NS-Vergangenheit

Umbau von 30. Jänner – 13. März, vollständig wieder zu sehen ab 14. März

Um die Erinnerung an den Nationalsozialismus geht es auch in einem wichtigen Teilbereich der hdgö-Hauptausstellung, welcher ab Ende Jänner neu gestaltet wird. Zwischen 30. Jänner und 14. März sind aus organisatorischen Gründen daher zwei Hauptausstellungsräume im Umbau. Weiterhin zu besichtigen ist der Teilbereich „Chancen einer Zeitenwende“ mit Einblicken in die Zeit rund um die Gründung der Ersten Republik sowie die Sonderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ auf dem Alma Rosé-Plateau der Neuen Burg. Unter dem Motto „Halbe Fläche, halber Preis“ erhalten Besucher*innen während der Umbauzeit 50 % Nachlass auf das Museumsticket.

Keine Leerstellen mehr: Vielfalt ist Teil der Geschichte

ab 26. Oktober 2023 im Web unter www.hdgoe.at zur Gegenwart und Geschichte der österreichischen Volksgruppen

Das vielfältige, vielsprachige Österreich rückt während des gesamten Jahres mit einem Themenbündel rund um die autochthonen Volksgruppen noch mehr in den Fokus der Museumsarbeit. In einer Kooperation mit den sechs anerkannten Volksgruppen finden regelmäßig Veranstaltungen statt, aus denen auch eine Video-Serie entsteht. Ab dem Nationalfeiertag am 26. Oktober ist die Webausstellung „Keine Leerstellen mehr“ zu sehen. Ebenso wird der bereits in Deutsch und Englisch existierende Audio-Guide „Demokratie als Prozess“ in weitere sechs Sprachen übersetzt.

„ Auch für unser fünftes Jahr haben wir uns ein dichtes Programm vorgenommen, um laufend die Aktualität der Zeitgeschichte ins Bewusstsein zu bringen. Ich sehe es als unseren Auftrag, am Puls der Gegenwart zu sein und wichtige Entwicklungen zu veranschaulichen. Vor dem Hintergrund des 85. Jahrestages des "Anschlusses" Österreichs an das Deutsche Reich setzen wir 2023 einen Schwerpunkt auf Erinnerung und zeigen in unserem neu gestalteten Hauptausstellungsbereich und in der Sonderausstellung zum Ende der Zeitzeugenschaft gegenwärtig brisante Aspekte der NS-Vergangenheit Österreichs auf “, sagt hdgö-Direktorin Monika Sommer. „ Gleichzeitig setzen wir einen neuen Meilenstein. In einem umfassenden Projekt gemeinsam mit den sechs anerkannten Volksgruppen bringen wir ihre Geschichte und Gegenwart noch stärker als bisher in das hdgö ein und zeigen: Österreich war und ist ein vielsprachiges und multiethnisches Land. Damit vernetzen wir Menschen und Anliegen und bieten den sechs Volksgruppen eine bundesweite Bühne. “

hdgö-Ausstellungen „on tour“:



Das Wiener Modell der Radikalisierung. Österreich und die Shoah

noch bis 13. Februar 2023, Wiener Holocaust Library, London, UK

Nur die Geigen sind geblieben – Alma und Arnold Rosé

25. bis 29. Jänner 2023, Theater Bergischer Löwe, Bergisch Gladbach, Deutschland

Heimat großer Töchter. Zeit für neue Denkmäler

2. März bis 28. Mai 2023, Nordico Stadtmuseum, Linz

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö)

Das Haus der Geschichte Österreich ist das erste zeitgeschichtliche Museum des Bundes. Angesiedelt am geschichtsträchtigen Heldenplatz in der Neuen Burg, bietet das hdgö in seinen Ausstellungen Einblicke in die wichtigsten politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts bis ins Heute.

Haus der Geschichte Österreich: Die Jahres-Highlights 2023 Vorschau auf das Jahr 2023

