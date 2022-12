Weihnachten und der Jahreswechsel im ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Der ORF Niederösterreich sorgt im Advent, zu Weihnachten und rund um Silvester wieder für feierliche Stimmung und spannende Rückblicke zum Jahresende und berichtet außerdem über die sportlichen Höhepunkte beim Ski-Weltcup am Semmering. Ein Überblick über das Programmangebot des ORF Niederösterreich.

WEIHNACHTSSPECIALS UND VIEL MUSIK

19. - 23. Dezember 2022, ab 20 Uhr auf Radio Niederösterreich

Kurz vor Weihnachten werden die Abende auf Radio Niederösterreich wieder besonders stimmungsvoll. Zu hören sind die Höhepunkte vom „Advent der Stars“ beim diesjährigen Grafenegger Advent und das „Niederösterreichische Adventsingen“.

MO 19.12. 20-21 Uhr: WOLFGANG BÖCK & die Quetschwork Family

DI 20.12. 20-21 Uhr: VERENA SCHEITZ & Ingrid Diem und Band

MI 21.12. 20-21 Uhr: URSULA STRAUSS & CHRISTIAN DOLEZAL und Bernhard Moshammer, Colascione

DO 22.12. 20-21 Uhr: JULIA STEMBERGER & Sängerin Rita Nikodim und Pianist Karl Eichinger

FR 23.12. 20-22 Uhr: Das „Niederösterreichische Adventsingen“

DER „NÖ HEUTE“ JAHRESRÜCKBLICK

Montag, 19. Dezember, 20.15 Uhr in ORF 2/N

2022 war ein Jahr der großen Momente, Krisen, Höhepunkte und Katastrophen: Vom herausragenden Olympiagold von Snowboarder Benjamin Karl bis hin zu Lawinenabgängen und umgestürzten Bäumen, die mehrere Menschen das Leben gekostet haben. Durch die Sendung, in der es auch um die Folgen der Teuerungen sowie um Auswege aus der Energiekrise geht, führen ORF NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs und die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Schubert. Musikalisches Highlight ist der Auftritt von Chris Steger und der niederösterreichischen Band Edmund, die mit ihrem neuen gemeinsamen Weihnachtssong TV-Premiere feiern.

DER ORF NIEDERÖSTERREICH FÜR LICHT INS DUNKEL

Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich

Das Radioprogramm steht am 24. Dezember wieder ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Von 9 – 16 Uhr werden Projekte und Soforthilfefälle vorgestellt, die unterstützt werden. Ab 16 Uhr wollen wir die Hörerinnen und Hörer mit stimmungsvoller Musik und Geschichten rund um das Fest in den Heiligen Abend begleiten. Dabei sind kurz nach 17 Uhr die Gedanken zum Heiligen Abend von Kardinal Christoph Schönborn zu hören und nach 18 Uhr jene von Superintendent Lars Müller-Marienburg von der Evangelischen Kirche Niederösterreich.

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

9-16 Uhr „LICHT INS DUNKEL auf Radio NÖ“

16-19 Uhr „Der Heilige Abend auf Radio NÖ“

Nach 17 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von Kardinal Christoph Schönborn, Erzdiözese Wien

Nach 18 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von Superintendent Lars Müller Marienburg, St. Pölten

19-23.45 Uhr „Der Heilige Abend auf Radio NÖ“

23.45-1.00 Uhr Übertragung der katholischen Christmette aus der Pfarre Lockenhaus (B)

LICHT INS DUNKEL im TV

Auch in ORF 2 steht LICHT INS DUNKEL am 24. Dezember im Mittelpunkt:

mit einigen Stunden Programm aus dem Landesstudio in St. Pölten – zu sehen in ORF 2/N in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Außerdem meldet sich der ORF Niederösterreich mit LICHT INS DUNKEL auch schon am Vortag von 18.30 bis 18.51 Uhr.

Nadja Mader und LICHT INS DUNKEL-Botschafter und Programmchef Karl Trahbüchler begleiten das Publikum durch das Weihnachtsprogramm und präsentieren Projekte aus Niederösterreich, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt werden. Mit musikalischen Auftritten von Monika Ballwein, dem Janoska Ensemble, den „Seern“ und vielen mehr.

DER CHRISTTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

9-10 Uhr Franziska Madl zu Gast in der „Radio NÖ Nahaufnahme“: Am Christtag ist Franziska Madl eine Stunde lang zu Gast bei Alice Herzog. Die Priorin der Dominikanerinnen in Wien stammt aus Niederösterreich. Sie gibt Einblick in ihr Leben als Dominikanerin und bringt Gedanken zu den hoffentlich stillsten Feiertagen des Jahres mit.

20-22 Uhr „Christmas in Vienna“: Radio Niederösterreich sendet die Aufzeichnung des heurigen Konzerts „Christmas in Vienna“ mit weihnachtlichen Traditionen aus aller Welt. Auch beim diesjährigen Konzert sorgten nationale und internationale Stars für hochkarätigen Musikgenuss. Neben der kirgisischen Sopranistin Katharina Konradi, der amerikanischen Mezzo-Sopranistin Jamie Barton und den Wiener Sängerknaben standen das virtuose Streicherduo BartolomeyBittmann, sowie Schauspielerin Maria Happel gemeinsam mit der Wiener Singakademie auf der Bühne. Begleitet vom ORF Radiosymphonieorchester Wien, unter der Leitung von Claire Levacher.

DER STEFANITAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

9-10 Uhr RADIO NÖ SPEZIAL „Zwischen den Jahren – eine besondere Zeit zum Innehalten und Zurückblicken“

Der Jahreswechsel ist mit vielen Traditionen verbunden und es ist auch die Zeit das Jahr Revue passieren zu lassen – was hat uns bewegt, was haben wir erreicht und was wollen wir ändern? Auch die Raunächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sind eine Zeit, in der uns Rituale dabei helfen sollen Vergangenes zu verarbeiten. Warum uns Bräuche rund um den Jahreswechsel so wichtig sind und wie es uns gelingt loszulassen und nach vorn zu schauen – zeigt das Radio Niederösterreich Spezial „Zwischen den Jahren – eine besondere Zeit zum Innehalten und Zurückblicken“ – am 26. Dezember von 9-10 Uhr auf Radio Niederösterreich.

20-21 Uhr „Vielstimmig Spezial“: Gottfried Zawichowski präsentiert in einem „Vielstimmig – Spezial“ große weihnachtliche Chorwerke. Unter anderem vom niederösterreichischen Barockkomponisten Franz Schneider, vom norddeutschen Dietrich Buxtehude, vom Franzosen Charpentier und den berühmtesten Ausschnitt aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Gesungen von niederösterreichischen Chören.

DER ORF NÖ BEIM SKI-WELTCUP AM SEMMERING

27. bis 29. Dezember Live-Berichte vom Ski-Weltcup am Semmering auf Radio NÖ

Die weltbesten Ski-Damen sind heuer wieder am Semmering zu Gast und bestreiten gleich drei Rennen. Am 27.12. wird ab 10 Uhr der Riesentorlauf von Sölden nachgetragen, am 28.12. ab 10 Uhr findet der zweite Riesentorlauf statt. Zum Abschluss wird am 29.12. ab 15 Uhr der Nachtslalom gefahren. Radio Niederösterreich berichtet von allen drei Rennen live vom Semmering. Neben den Österreicherinnen um Lokalmatadorin Katharina Huber stehen vor allem die Weltklasse-Athletinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhová im Blickpunkt. Die Höhepunkte der Rennen und die Hintergrundgeschichten gibt es auch in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at.

Die Rennen am Semmering

•27.12.2022: RTL (1.DG 10.00/2.DG 13.00 Uhr)

•28.12.2022: RTL (1.DG 10.00/2.DG 13.00 Uhr)

•29.12.2022: Slalom (1.DG 15.00/2.DG 18.30 Uhr)

RUND UM SILVESTER UND NEUJAHR

Vom 26. bis 30. Dezember gibt Radio Niederösterreich-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger zwei Mal täglich einen Überblick über die Jahreshoroskope für 2023.

„Das Radio NÖ Silvestermenü“: Vom 27. - 30. Dezember haben Hörerinnen und Hörer die Chance ihr Silvestermenü zu gewinnen. Einfach die Einkaufsliste des geplanten Menüs schicken.

Am letzten Tag des Jahres begleiten wir unser Publikum traditionell mit dem Jahresrückblick und der „Radio NÖ Silvesterparty“

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

9-15 Uhr In „Radio NÖ am Vormittag“ und „Radio NÖ am Nachmittag“ lassen wir im Jahresrückblick das ereignisreiche 2022 Revue passieren 15-20 Uhr „Der Radio NÖ Silvesterclub“ – von 18-20 Uhr erstellt Radio NÖ-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger die Jahreshoroskope der Hörerinnen und Hörer

20-1 Uhr „Die Radio NÖ Silvesterparty“ – Sonja Köber und David Pearson erfüllen Musikwünsche und um Mitternacht sind traditionell die Pummerin und der Donauwalzer zu hören.

DAS NEUJAHRSKONZERT DES TONKÜNSTLER-ORCHESTERS NIEDERÖSTERREICH Sonntag, 1. Jänner 2023, zeitversetzt um 20.04 Uhr auf Radio Niederösterreich

Das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters unter Dirigent Alfred Eschwé ist eine jahrzehntelange Tradition in Niederösterreich. Als Solistinnen stehen dieses Mal die amerikanische Sopranistin Lauren Urquhart und die Wiener Zitherspielerin Barbara Laister-Ebner auf der Bühne. Radio Niederösterreich überträgt das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich aus dem Festspielhaus in St. Pölten zeitversetzt ab 20 Uhr.

GEDANKEN ZUM NEUJAHRSTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Sonntag, 1.1.2023, Neujahr

Nach 8 Uhr Gedanken zum Neujahrstag von Diözesanbischof Alois Schwarz

