Neuer WdF-Landesvorsitz Wien

Wien (OTS) - Am 01.01.2023 wird die Funktion des WdF-Landesvorsitzenden Wien von Mag. Oliver Stribl neu übernommen. Er folgt in dieser Funktion Peter Lenz nach.

Mag. Oliver Stribl meint dazu: „Es ist für mich eine große Ehre und reizvolle Aufgabe, den Staffelstab von Peter Lenz übernehmen zu dürfen. Ich freue mich gemeinsam mit dem Wiener Vorstand darauf, das Netzwerk des WdF am Standort Wien weiterhin gut zu positionieren und auszubauen“.

Peter Lenz MAS, MSc , bisheriger WdF-Landesvorsitzender Wien, dem wir im Namen des gesamten Teams des Wirtschaftsforum der Führungskräfte an dieser Stelle für sein großartiges Engagement und seine herzliche Art danken, sagt: „Ich freue mich, die Position des Landesvorsitzenden des WdF Wiens nach über zwei Jahren an eine so große Persönlichkeit wie Herrn Mag. Stribl weitergeben zu dürfen. Die Übergabe hat bereits in freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden und ich werde Mag. Stribl auch weiterhin im WdF-Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen“.

Mag. Andreas Zakostelsky, Bundesvorsitzender des WdF ist überzeugt davon, dass mit Mag. Stribl auch viele neue Akzente gesetzt werden. „Peter Lenz hat der Landesgruppe Wien in den vergangenen Monaten bereits viele frische Impulse verliehen. Dafür danke ich ihm im Namen des gesamten WdF sehr herzlich. Auf Grund seines berufsbedingten Ausscheidens übergibt er nun den Landesvorsitz an Mag. Oliver Stribl. Mit ihm bekommt die Landesgruppe Wien einen Top-Manager aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung als Vorsitzenden. Wir sind überzeugt, dass er mit unserem Team in Wien für die Mitglieder der stärksten Landesgruppe des WdF viele Akzente setzen wird."

Mag. Wolfgang Hammerer, Bundesgeschäftsführer des Wirtschaftsforum der Führungskräfte freut sich auf eine spannende Zusammenarbeit: „Mit Oliver Stribl hat das WdF Wien für den Landesvorsitz eine herausragende Persönlichkeit und einen TOP-Manager gewinnen können. Der Wirtschaftsstandort Wien wird durch die Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Wiener Führungskräfte ausgezeichnet mit Leadership gesteuert. Diversität und Innovation aus Sicht der Generationen sind dabei wichtige Themenbereiche für die Zukunft. Wir freuen uns schon auf eine spannende Zusammenarbeit mit Oliver Stribl und dem Wiener Vorstandsteam des WdF.“





Über das WdF: Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt rund 3.000 Manager*innen und Entscheidungsträger*innen aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften. Neben zahlreichen Umfragen, wie unter anderem der Einkommensstudie, werden eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.









Rückfragen & Kontakt:

Maria-Theres Berger

Veranstaltungsmanagement, Presse und Kommunikation

Wirtschaftsforum der Führungskräfte

Austria Manager Association

Lothringerstraße 12, A-1030 Wien

Mail: m.berger @ wdf.at