Drei Hauben Fine Dining auf der Donau

Star-Chef Jacqueline Pfeiffer macht aus der MS Admiral Tegetthoff einen schwimmenden Gourmet-Tempel

Wien (OTS) - DDSG Blue Danube bezaubert auf seinen sieben modernisierten Ausflugsschiffen jährlich mehrere hunderttausend Passagiere, sei es durch den einzigartigen Blickwinkel auf Wien und das Weltkulturerbe Wachau oder die kreative Kombination von Sightseeing, Kulinarik und Entertainment.

Mit der Fine Dining Cruise reiht sich nun ein weiteres besonderes Produkt in die Palette der Themenschifffahrten, für dessen Umsetzung niemand geringerer als 3-Hauben Köchin Jacqueline Pfeiffer gewonnen werden konnte. Die Köchin des Jahres die schon im Adlon in Berlin, im La Rotonde des Beau-Rivage Palace in Lausanne oder im Le Ciel und dem Vestibül in Wien Ihr Ausnahme-Talent zum Besten gab, wird im kommenden Jahr an Bord für glückliche Gaumen sorgen. Die Reduktion auf das Wesentliche, die Lust am Spiel mit Aromen und die Direktheit im Geschmack prägen Jacqueline Pfeiffer`s Küche, sie kocht, wie sie ist: unkonventionell, klar und mit großer Leidenschaft. So wurde im Herbst gemeinsam mit dem DDSG Blue Danube Team die FINE DINING CRUISE entwickelt. Eine etwas andere Reise an Bord des Eventschiffs MS Admiral Tegetthoff, welche die Gäste an Bord mit einem saisonalen 5-Gang-Hauben-Menü verwöhnt. Beim Blick auf die Skyline der Donaumetropole genießt man dazu noch Weine, kommentiert von Spitzen-Winzern wie Weinbau Schiefer, Weingut Trummer am Obegg, vom Winzerhof Sax und Leo Uibel.

"Haubenküche und Reiseerlebnis vereint an Bord eines unserer Schiffe ist ein neues innovatives Produkt unserer Reederei", erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Fischer.



Jeweils am 06.05., 02.06., 29.09. und 20.10.2023 werden gemeinsam mit der Star-Köchin die Anker gelichtet.

"Die Fine Dining Cruise eignet sich auch perfekt als Geschenk für seine Lieben", erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.



Mehr Details zum Gesamtprogramm und zum Winterfahrplan unter www.ddsg-blue-danube.at oder unter Tel.: 01/588 80-0

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

