Nur Legalität schützt Sexarbeiter*innen vor Gewalt

Anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Sexarbeiter*innen“ am 17.12. setzt die Volkshilfe Wien ein klares Statement

Wien (OTS) - Gewalt gegen Sexdienstleister*innen ist allgegenwärtig und sie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Sexarbeiter*innen sind verschiedensten Arten von Gewalt ausgesetzt – durch Diskriminierung, Marginalisierung und nicht zuletzt durch die Kriminalisierung ihrer Arbeit.

SOPHIE, das Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen der Volkshilfe Wien, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Handlungsspielräume von Sexarbeiter*innen inner- und außerhalb der Sexarbeit zu erweitern. Geprägt ist die Arbeit von einem akzeptierenden Ansatz. Die Beratungen können anonym und kostenlos in Anspruch genommen werden. Auch Streetworkerinnen des Beratungszentrums sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Einsatz. Durch die vielen Begegnungen mit Sexdienstleister*innen kann das Beratungszentrum SOPHIE von einer Zunahme existenzieller Krisen in der Berufsgruppe berichten, die in vielfältiger Weise von Gewalt geprägt sind.

In Zeiten, in denen Stimmen nach einem „Kaufverbot für sexuelle Dienstleistungen“ immer lauter werden, ist es wichtig, sich deutlich zu positionieren. Das Beratungszentrum SOPHIE spricht sich klar gegen ein Sexkaufverbot aus. Ein solches bedeutet eine Abwanderung des Marktes in die Illegalität und erschwert so Opferschutz, Unterstützung sowie Beratung. Ausbeutung und Menschenhandel werden verstärkt, Übergriffe von Kund*innen nehmen zu.

Die Leiterin der Beratungsstelle SOPHIE der Volkshilfe Wien, Julia Köhl, verdeutlicht die schwierige Lage von Sexdienstleister*innen:

„Legale Arbeitsplätze für Sexdienstleister*innen können Gewalt entgegenwirken. Nur innerhalb eines legalen Marktes kann sich für bessere Arbeitsbedingungen für Sexdienstleister*innen stark gemacht werden. Um diesen Einsatz und das bestehende Angebot von SOPHIE aufrecht erhalten zu können, benötigen wir weiterhin Spenden. Viele Sexarbeiter*innen hatten 2022 aufgrund zahlreicher Krisen massive Einkommenseinbußen und sind auf humanitäre Soforthilfe und Lebensmittelspenden angewiesen. Bitte helfen Sie uns zu helfen.“

Spendenkonto:

Volkshilfe Wien

Kennwort: SOPHIE

ERSTE Bank, IBAN: AT05 2011 1800 8048 0000

Rückfragen & Kontakt:

Julia Seidl

j.seidl @ volkshilfe-wien.at

0676/ 8784 1781