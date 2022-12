Exklusive OGM-Umfrage für ServusTV zeigt: 86% der Österreicher finden, die Regierung hat die Migrationskrise nicht im Griff.

Salzburg/Wals (OTS) - Laut einer OGM-Umfrage exklusiv für die „Servus Nachrichten“ finden 86% der Österreicher, die Regierung habe die aktuelle Migrationskrise nicht im Griff. „Ein verheerendes Zeugnis“, attestiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Österreicher fühlen sich bedroht und wollen mehr Grenzschutz

Fast 60% der Österreicher fühlen sich von der aktuellen Migrationswelle bedroht und jeder Vierte spricht sich für mehr Polizei und Bundesheer zur Überwachung der österreichischen Grenze aus. 22% wären gar für Pushbacks, also das Zurückweisen an der Grenze.



Ungarn als Vorbild

Die ungarische Grenzanlage (Zaun) soll richtungsweisend für die EU-Migrationspolitik sein, das sagen 47%. 36% sehen das nicht so, 17% machen keine Angaben.

