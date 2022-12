Bundesverband begrüsst Wegfall der 3G-Regel

Wien (OTS) - Grundsätzlich ist jede Maßnahme einer Entspannung der Arbeitsbelastung von Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen zu begrüßen. „Die Mitarbeiter:innen haben über die Krisenjahre hinweg mit großem Einsatz gelernt, adäquat auf Veränderungen zum Wohle der ihnen anvertrauten Menschen zu reagieren“ sagt der Präsident des Bundesverbandes Lebenswelt Heim, Jakob Kabas zur angekündigten neuen Verordnung von Bundesminister Johannes Rauch. Es wurde von haupt- wie ehrenamtlich Beschäftigten stetig Außerordentliches geleistet wie Außergewöhnliches in den Arbeitsalltag integriert. „Es ist zu wünschen, dass vor dem Hintergrund der je vorherrschenden Virengemengelage weitere Maßnahmen, wie ein möglicher Verzicht auf die FFP2-Maskenpflicht, immer wieder neu bewertet werden“, so Kabas. Wieder aber sind die Führungskräfte vor Ort in der Letztverantwortung. Bleibt die Frage, ob sich die Regelung von Mindeststandards als Sicherheitsnetz oder Fallstrick herausstellt.

