"Helga Krismer: "Die ÖVP und die FPÖ blockieren die Energiewende in Niederösterreich“

Grüner Vorstoß für raschen Ausbau des Stromnetzes und der Speicherkapazitäten

St. Pölten (OTS) - „In einer Zeit, in der wir eine Energiekrise erleben, ist es unverständlich, dass Windräder trotz starken Windes stillstehen und keine günstige erneuerbare Energie produziert werden kann. Einer der Gründe dafür sind die fehlenden Kapazitäten des Stromnetzes, die eine Abschaltung notwendig machen. Auch der Ausbau von größeren Solaranlagen, insbesondere in ländlichen Regionen, scheitert an einer geeigneten Anbindung ans Stromnetz und fehlenden Umspannwerken. Für die Umsetzung der Energiewende wird es notwendig sein, die Netze massiv auszubauen und Speichermöglichkeiten für klimaneutralen Strom zu schaffen. Es ist daher für mich unverständlich, dass der Netzausbau in Niederösterreich in den letzten Jahren so lange vernachlässigt wurde", so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer zu dem Grünen Vorstoß für einen raschen Ausbau der Infrastruktur in unserem Bundesland.

Die ÖVP und die FPÖ lehnen dieses wichtige Ansinnen jedoch ab und blockieren damit die Energiewende in Niederösterreich. "Die Umsetzung der Erzeugung von leistbarer erneuerbarer Energie mit entsprechender Netzinfrastruktur im eigenen Bundesland ist für Schwarz-Blau kein Thema und man bleibt lieber in der Abhängigkeit von Ländern wie Russland", schließt Krismer.

