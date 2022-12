Das große Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom

TV-Premiere am 18. Dezember in ORF III im Rahmen von „Erlebnis Bühne“

Wien (OTS) - Am gestrigen Mittwoch, dem 14. Dezember 2022, stimmte „Das große Adventkonzert der Wiener Symphoniker“ im Stephansdom auf besinnliche Weihnachten ein. ORF III, die Wiener Symphoniker und der Stephansdom begründen mit diesem Ereignis eine weihnachtliche Tradition – das Konzert der Wiener Symphoniker soll zukünftig jedes Jahr im Dom aufgezeichnet und am vierten Adventsonntag in ORF III ausgestrahlt werden. Die erste Aufzeichnung dieser Reihe feiert am Sonntag, dem 18. Dezember, im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ um 20.15 Uhr Premiere.

Unter der Leitung von Dirigent Fabien Gabel erklang gestern neben zeitlosen Oratoriums-Klassikern von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel auch romantische Kirchenmusik von Gioachino Rossini, Giacomo Puccini und Hector Berlioz. Als Solistinnen und Solisten waren Sopran Elsa Benoît, Tenor Stanislas de Barbeyrac, Diana Tishchenko an der Violine und Selina Ott an der Trompete zu erleben. Außerdem sorgten die Wiener Sängerknaben und der Chorus Viennensis im festlich geschmückten Dom für Weihnachtsstimmung. Höhepunkt des Abends war das von allen Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam dem Auditorium dargebotene „Adeste fideles“.

Im Publikum fanden sich u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, Wiener-Symphoniker-Intendant Jan Nast, die ORF-III-Geschäftsführer Kathrin Zierhut-Kunz und Peter Schöber sowie der Aufsichtsratspräsident der Wiener Symphoniker Alexander Wrabetz.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III:

„Ganz bewusst wollen wir unserem Publikum in Zeiten der Krise und Unsicherheit rund um Weihnachten schöne Momente bescheren, unter anderem mit diesem außergewöhnlichen Konzert. Wir können damit ein herzerwärmendes Programm, dargeboten von einem der besten Orchester der Welt und aufgenommen in der bedeutendsten Kirche des Landes, in der lebenswertesten Stadt der Welt am letzten Adventsonntag zur besten Sendezeit präsentieren. Es freut mich, dass es uns in der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern, der Stadt Wien, den Wiener Symphonikern und dem Stephansdom, gelungen ist, heuer eine neue und zutiefst öffentlich-rechtliche Tradition für das österreichische Publikum im Weihnachtsprogramm zu schaffen, und ich möchte mich herzlich bei allen genannten Beteiligten dafür bedanken.“

Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker:

„Musik gehört zum Advent, und der Stephansdom ist das Zentrum der Wiener Vorweihnacht. Ich freue mich, dass unser besinnliches Adventkonzert schon eine kleine Tradition geworden ist. Die Wiener Symphoniker haben auch dieses Jahr gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben eine internationale Reise durch die Vorweihnacht unternommen. Ein erstklassiges Solisten-Ensemble schlug einen musikhistorischen Bogen von Bach über Händel, Berlioz bis zu Schreker – und am Ende erklang das ‚Adeste fideles‘. Und ich bin glücklich, dass ORF III dieses ganz besondere Konzert zu vielen Menschen nach Hause bringen wird."

Toni Faber, Dompfarrer Stephansdom:

„Das Konzert der Wiener Symphoniker im Stephansdom ist eine wunderbare Einstimmung auf Weihnachten. Es öffnet das Herz und macht bereit, Christus in jedem Menschen willkommen zu heißen.“

