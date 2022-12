Lotto: Wer folgt OÖ und NÖ in Sachen Siebenfachjackpot? 10 Mille warten

Wien (OTS) - Er lässt schon sehr lange auf sich warten, der nächste Sechser bei Lotto. Dafür wird er aber umso üppiger. Genauer gesagt:

Zuletzt gab es am 20. November einen Wettschein mit „sechs Richtigen“, seit damals blieb der große Gewinn jedoch aus. Siebenmal in Folge also, und somit erreicht die Sechser Gewinnsumme am kommenden Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach – erstmals im heurigen Jahr – einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit 10 Millionen Euro für den Sechser.

Diese Summe wird dann erreicht, wenn die auf den Erfahrungswerten der letzten Monate basierende Prognose der Österreichischen Lotterien von rund 9,8 Millionen abgegebener Tipps eintrifft.

Es handelt sich um den dritten Siebenfachjackpot in der Geschichte von Lotto, und die ersten beiden haben jeweils einen Solo-Sechser gebracht: Im November 2018 gewann ein Niederösterreicher die Rekordsumme von 14,9 Millionen Euro, und im April dieses Jahres ein Oberösterreicher 9,8 Millionen Euro.

Es ist auch diesmal eher wahrscheinlich, dass es – zumindest – einen Sechser geben wird, denn mit diesen 9,8 Millionen Tipps werden voraussichtlich etwa 70 bis 75 Prozent aller möglichen 8,1 Millionen Tippkombinationen auch tatsächlich gespielt. Sollte es aber dennoch erneut keinen Sechser geben, dann wäre dies der erste Achtfachjackpot.

Über jeweils rund 82.800 Euro dürfen sich jene drei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen freuen, die einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt haben. Je ein Gewinn wurde in Wien, in Tirol und über die Spieleseite win2day erzielt.

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch gleich zwei Sechser zu jeweils rund 293.300 Euro. Ein Vorarlberger kreuzte seinen LottoPlus Sechser im neunten von zehn Tipps auf einem Normalschein an, der zweite Sechser wurde mit dem ersten von 20 Quicktipps in Oberösterreich erzielt.

Beim Joker durfte sich ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien über einen Solo-Gewinn freuen. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker ist rund 297.500 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Dezember 2022

7fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 7.710.363,98 – 10 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 82.757,60 197 Fünfer zu je EUR 1.374,80 504 Vierer+ZZ zu je EUR 161,20 10.046 Vierer zu je EUR 44,90 13.672 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 162.719 Dreier zu je EUR 5,00 474.295 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 19 20 22 29 39 Zusatzzahl 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Dezember 2022

2 Sechser zu je EUR 293.271,10 143 Fünfer zu je EUR 960,70 6.153 Vierer zu je EUR 19,90 97.257 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 10 23 25 30 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Dezember 2022

1 Joker EUR 297.487,10 10 mal EUR 8.800,00 161 mal EUR 880,00 1.472 mal EUR 88,00 14.895 mal EUR 8,00 148.552 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 8 8 4 7

