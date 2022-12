Wieder in neunfacher Ausfertigung: „Bundesland heute – Das war 2022“

Der Jahresrückblick der ORF-Landesstudios am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2, danach: „Lebensretter 2022“

Wien (OTS) - Wieder im ORF-2-Hauptabend: Die bemerkenswertesten, bewegendsten und eindrucksvollsten Bilder, Persönlichkeiten und Beiträge aus den Bundesländern stehen am Montag, dem 19. Dezember 2022, um 20.15 Uhr im Mittelpunkt der jeweils lokal ausgestrahlten Jahresrückblicke „Bundesland heute – Das war 2022“. Zu Gast sind dabei auch Menschen, die das Jahr im jeweiligen Bundesland mitgeprägt haben. Um 21.10 Uhr geht es in ORF 2 gleich rot-weiß-rot weiter, wenn einmal mehr die „Lebensretter – Österreichs Heldinnen und Helden“ ausgezeichnet werden.

ORF-Salzburg

Conny Deutsch und Andreas Landrock führen durch die Sendung, die auf der Terrasse eines Restaurants auf dem Mönchsberg stattfindet und einen Blick auf die verschneite Salzburger Altstadt bietet. Zu Gast sind „Stubnblues“, Rolando Villazón und Hotelier Sepp Schellhorn ebenso wie der Bürgermeister von Hollersbach, dessen Gemeinde im Sommer von einem schweren Unwetter heimgesucht wurde. Und die bekannte Salzburger Psychologin Sabine Schneider erklärt, wie man trotz schwieriger Zeiten Zuversicht aufbauen kann.

ORF-Tirol

Das gesamte „Tirol heute“ Team, also Sybille Brunner, Katharina Kramer, Georg Laich, Martin Papst, Daniela Schmiderer und Klaus Schönherr, präsentieren den Rückblick. Gäste sind die umjubelten Weltcup- und Olympiarodler Wolfgang Linger und Madeleine Egle, die Nestroy-Preisträgerin und Autorin Lisa Wentz sowie Polit-Beobachter, Ex-Minister und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Die Moderatorinnen und Moderatoren schauen dabei am Christkindlmarkt in Innsbruck gemeinsam auf ein bewegtes Jahr zurück.

ORF-Niederösterreich

Claudia Schubert und Benedikt Fuchs führen durch die NÖ-Ausgabe. Als Gäste begrüßt werden zum Thema Teuerung und deren Auswirkungen Christoph Riedl von der Caritas St. Pölten und eine Mitarbeiterin eines soogut-Sozialmarktes. Bobfahrerin Katrin Beierl erzählt nach ihrem Schlaganfall über ihre Comeback-Pläne. Musikalisches Highlight ist die TV-Premiere „Stü is die Nocht“ von Edmund & Chris Steger, die auch mit weiteren Auftritten durch die Sendung begleiten.

ORF-Kärnten

Angela Ellersdorfer-Truntschnig und Bernhard Bieche führen durch den Jahresrückblick. Das Unwetter im Gegendtal Ende Juni hatte verheerende Folgen. Dazu eine Nachschau in Arriach und Treffen und ein Gespräch mit betroffenen Bewohnern. Kulturschaffende spüren die Nachwehen der Corona-Beschränkungen. Wie sehr, das zeigt der Besuch einer Probe des Grenzlandchores Arnoldstein und des klagenfurter ensemble. Die junge Band „Sinn“ spielt mit Verena Wagner im neuen Kärnten-Museum und Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser wird zu Hause in Millstatt, Spitzenschwimmer Heiko Gigler beim Training besucht.

ORF-Wien

„Radio Wien“-Moderatorin Leila Mahdavian und „Wien heute“-Moderator Patrick Budgen führen durch den Wiener Rückblick aus dem historischen Funkhaus in der Argentinierstraße. Die beiden nehmen die Zuseher/innen in versteckte Orte des Funkhauses mit. Birgit Denk und Wenzel Beck werden dabei an den 2022 verstorbenen Willi Resetarits alias Dr. Kurt Ostbahn erinnern und einen seiner Songs live auf dem Dach des Funkhauses performen. Im Gespräch dazu auch: Voodoo Jürgens. Der Frage, wie die Energiekrise mit dem Klimawandel zusammenhängt, geht Marcus Wadsak auf den Grund.

ORF-Oberösterreich

Jutta Mocuba und Gernot Ecker blicken mit Entertainer Viktor Gernot, Star-Karikaturist Michael Pammesberger und Top-Ökonom Gabriel Felbermayr auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Monate zurück. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Ina Regen. Ebenfalls zu Gast ist Katharina Bauer vom Verein „Herz für die Ukraine“ aus Marchtrenk. Bauer hat Tausenden Kriegsflüchtlingen geholfen – etwa der Lehrerin Iryna Manaienko aus Dnipro, die berührende Einblicke gewährt.

ORF-Burgenland

Raphaela Pint und Martin Ganster führen durch die Sendung, die diesmal aus dem ORF-Landesstudio in Eisenstadt kommt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die junge burgenland-kroatische Band IDEMO, die burgenländische Volksmusik cool und zeitgemäß interpretiert. Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ist zum Thema Flüchtlingsintegration ebenso Gast ins Studio wie der junge Syrer Hidar Deib, der seit vier Jahren mit seiner Familie im Burgenland lebt und mittlerweile Schulsprecher in einem der größten Gymnasien des Burgenlandes ist.

ORF-Steiermark

Durch die Sendung führen Kathrin Ficzko und Robert Neukirchner. Zu Gast sind Stefanie Werger, Gert Steinbäcker, Christian Wehrschütz, Viktoria Schnaderbeck, Sturm-Präsident Christian Jauk, Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann Christopher Drexler. Werger und Schnaderbeck sprechen dabei über ihr Karriere-Ende, Steinbäcker über seine letzte große Tour. Ebenfalls Thema: die unglaubliche Lebensrettung des Radiomoderators Didi Koch und der Landeshauptmannwechsel in der Steiermark.

ORF-Vorarlberg

Thomas Haschberger und Christiane Schwald-Pösel führen durch die Sendung. Als Gäste begrüßen sie den Verhaltensökonomen Matthias Sutter zur Frage wie die Konsumentinnen und Konsumenten mit der Krise umgehen, die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, den Meteorologen Simon Tschannett zum Thema Klimawandel und Extremwetter, Kabarettistin Maria Neuschmid und Fußball-Nationalspielerin Eileen Campbell.

