FH JOANNEUM mit neuen Gesundheitslehrgängen ab 2023

Graz/Bad Gleichenberg (OTS) - Im Bereich Weiterbildung bietet die FH JOANNEUM in der JOANNEUM ACADEMY ab dem kommenden Jahr die Lehrgänge „Digitale Gesundheitskommunikation“, „Gesundheitsökonomie“ sowie „Multiprofessionelles Management chronischer Schmerzen“ erstmals an. Interessierte können sich laufend online bewerben.



Das Angebot der JOANNEUM ACADEMY, welche die Weiterbildungsmöglichkeiten der FH JOANNEUM seit 2020 bündelt, wird laufend ausgebaut und orientiert sich dabei am Bedarf der Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft, was aktuelle und zukünftige Qualifikationen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern betrifft. Speziell rund um das Thema Gesundheit und Pflege steigt der Anspruch an Aus- und Weiterbildung. „Lebenslanges Lernen ist wichtig für alle, die beruflich und persönlich weiterkommen wollen. Mit der JOANNEUM ACADEMY stellen wir den Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern unsere mehr als 25-jährige Erfahrung in Lehre und Forschung zur Verfügung. Unser Weiterbildungsangebot steht für mehr Kompetenzen und mehr berufliche Möglichkeiten“, so die Geschäftsführer der FH JOANNEUM Karl Peter Pfeiffer und Martin Payer.

Interdisziplinärer Ansatz bei „Digitale Gesundheitskommunikation“

Der Lehrgang „Digitale Gesundheitskommunikation“ wird gemeinsam vom Institut Journalismus und Digitale Medien und dem Department Gesundheitsstudien der FH JOANNEUM durchgeführt. Er wird sowohl als viersemestriger berufsbegleitender Masterlehrgang als auch als Akademischer Lehrgang, der zwei Semester dauert, angeboten. Lehrgangsleiter Heinz M. Fischer: „Mit ‚Digitale Gesundheitskommunikation‘ gelingt es erstmals auf interdisziplinäre Weise die Spezifika der beiden Welten Kommunikation und Gesundheit zu verknüpfen.“ Der Lehrgang vermittelt, wie die Öffentlichkeit mit Informationen aus dem Gesundheitsbereich effizient und punktgenau erreicht werden kann. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Kenntnisse über Recht, ethische Fragen sowie nationale und internationale gesundheitspolitische Debatten.

„Gesundheitsökonomie“ in Bad Gleichenberg

Eine in Österreich einzigartige Kombination aus Public Health, Ökonomie und wissenschaftlichen Arbeitstechniken bietet der viersemestrige berufsbegleitende Masterlehrgang „Gesundheitsökonomie“ am Institut Gesundheits- und Tourismusmanagement der FH JOANNEUM Bad Gleichenberg. Lehrgangsleiter Frank Amort: „Um im Kontext der steigenden Herausforderungen im Gesundheitswesen auch in Zukunft eine gerechte Versorgung sicherstellen zu können, braucht es Expertinnen und Experten der Gesundheitsökonomie. Sie legen mit ihren Kompetenzen die Grundlagen für einen zielgerichteten Ressourcenumgang.“ Die Lehrgangsteilnehmenden setzen sich beispielsweise mit den Themen Gesundheitsfolgenabschätzung, Modellierungen, Berechnungsweisen für staatliche und private Gesundheitsausgaben sowie Wissenschaftskommunikation auseinander.

Herausforderung anhaltendes Schmerzsyndrom

Der drei Semester dauernde Zertifikatslehrgang „Multiprofessionelles Management chronischer Schmerzen“ am Institut Physiotherapie der FH JOANNEUM Graz wird in Kooperation mit dem Physiozentrum für Weiterbildung GmbH durchgeführt. Gemeinsames Ziel ist es, eine evidenzbasierte, anwendungsorientierte und nachhaltige Weiterbildung für das Management chronischer Schmerzen anzubieten. Lehrgangsleiterin Beate Salchinger: „Anhaltende Schmerzen fordern Betroffene und behandelnde Personen enorm heraus. Viele Facetten, die das chronische Schmerzgeschehen beeinflussen, können zu Unter-, Über- oder Fehlversorgung führen. Auch psycho-sozio-ökonomische Themen sind ein wichtiger Einflussfaktor. Hier setzt der Lehrgang an und will diesen Phänomenen mittels multimodaler und interprofessioneller Ansätze entgegenwirken.“ Die Teilnehmenden erwerben unter anderem neurophysiologisches Wissen und lernen Reflexion als Säule des beruflichen Alltags einzusetzen.

Für alle Lehrgänge können sich Interessierte laufend online bewerben. Infos auf www.fh-joanneum.at/joanneum-academy/. Infos zu allen Gesundheitslehrgängen der FH JOANNEUM sowie Fotos zum Download finden Sie auf www.fh-joanneum.at.

