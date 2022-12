WM-22-Rekord: Bis zu 1,3 Millionen sahen WM-Halbfinale Frankreich – Marokko im ORF

Finale Argentinien – Frankreich am 18. Dezember ab 14.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das gestrige (14. Dezember 2022) Halbfinale Frankreich – Marokko in ORF 1 brachte den bisherigen Topwert bei der Fußball-WM in Katar: Bis zu 1,311 Millionen Fans wollten sich das Match des amtierenden Weltmeisters gegen das Sensationsteam nicht entgehen lassen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1,163 Millionen bei 38 Prozent Marktanteil und 46 bzw. 60 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen.

Ein noch größeres Publikumsinteresse ist damit nur noch beim WM-Finale am Sonntag, dem 18. Dezember, zu erwarten, wenn Argentinien mit der letzten WM-Chance für Lionel Messi auf den amtierenden Weltmeister Frankreich trifft. ORF 1 beginnt seine Live-Übertragung um 14.45 Uhr, Anpfiff des Spiels ist um 16.00 Uhr. Aus dem Lusail-Stadion meldet sich Kommentator Oliver Polzer. Im WM-Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer.

Die Highlights des Spiels um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko zeigt ORF 1 am Samstag, dem 17. Dezember, um 18.00 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at