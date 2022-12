SchlosswieseRockOn2023 das neue Konzertformat auf der Schlosswiese in Moosburg

„Sportfreunde Stiller“ sind „Headliner“ beim neuen „SchlosswieseRockOn2023“ am 08.Juli auf der Schlosswiese in Moosburg!

Moosburg (OTS) - Neben „Sportfreunde Stiller“ werden „Turbobier“, „The Subways“, „Bibiza“ & „Rian“ das neue Tagesfestival auf der Schlosswiese in Moosburg beehren.

Die Schlosswiese in Moosburg ist das Konzertmekka des Südens, seit 2017 geben hier die Stars den Ton an & auch 2023 geht es prominent weiter. Neben dem bereits präsentierten „OneRepublic“ Konzert am 07.Juli hat der Veranstalter SEMTAINMENT ein neues Konzertformat für Kärnten am Start & sorgt mit einem guten Mix von Rock & Pop Acts für eine fulminante Festivalstimmung im Sommer 2023. Freut euch auf die erste Auflage von „SchlosswieseRockOn2023“ am 08.07.2023 mit „Sportfreunde Stiller“, „Turbobier“, „The Subways“, „Bibiza“ & „Rian“!

Tickets gibt es ab Freitag, 16.12.2022 um 10:00 Uhr via www.semtainment.at & in allen bekannten Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes!



Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & Co KG

Thomas Semmler

0664/5373786

thomas @ seg.show

www.semtainment.at