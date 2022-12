Grüne Wieden: Julia Tinhof zieht sich aus gesundheitlichen Gründen von politischen Funktionen zurück

Wien (OTS) - Die Wiedener Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Julia Tinhof (Grüne) zieht sich aus gesundheitlichen Gründen von ihren politischen Funktionen zurück. In ihre Amtszeit fielen der Einsatz für eine verkehrsberuhigte Argentinierstraße und für einen begrünten Naschmarktparkplatz. Für beide Themen haben die Grünen im Bezirk schriftliche Befragungen der Anrainer:innen durchgeführt, die eindeutige Ergebnisse in Richtung mehr Lebensqualität, weniger Verkehr und mehr Begrünung brachten. „Wir konnten mit beiden Projekten ein Umdenken im Sinne der Bewohner:innen erwirken. Über diese Erfolge freue ich mich besonders, denn sie werden die Wieden noch für viele Jahre prägen“, so Tinhof.

Gesundheitliche Probleme haben jetzt zur Entscheidung geführt, die politischen Funktionen zurückzulegen. „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht. Meine gesundheitlichen Probleme hindern mich jedoch daran, meiner Funktion mit vollem Einsatz nachzukommen. Ich sehe ich mich dazu verpflichtet, dem Rat meiner Ärzt:innen zu folgen und meiner Genesung die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Ich werden den Platz im Bezirk für jemanden frei machen, die/der diese Funktion zu 100 Prozent ausfüllen kann“, so Tinhof. Tinhof bleibt weiterhin Mitglied der Grünen Wien.

Die Entscheidung der Nachfolge wird bis zur nächsten Bezirksvertretungssitzung im März 2023 bekannt gegeben. Das Team der Grünen Wieden ist gut vorbereitet, die Aufgaben werden ordnungsgemäß an den oder die Nachfolger:in übergeben. „Ich möchte mich für das Vertrauen und die großartige Möglichkeit bei allen Wiednerinnen, aber auch allen Kolleginnen bedanken. Unser und mein Interesse war und ist stets die Steigerung der Lebensqualität für alle Menschen im 4. Bezirk. Dafür werden die Grünen Wieden auch künftig mit vollem Einsatz kämpfen“, so Tinhof abschließend.

