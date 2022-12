Erde brennt Graz beendet erfolgreich Warnbesetzung der Universität Graz

Graz (OTS) - Seit Montag, den 12.12, besetzten Aktivist:innen der Initiative Erde Brennt den Hörsaal 15.04. am Resowi-Zentrum der Universität Graz. Sie stehen für einen sozial und ökologisch lebenswerten Uni-Campus und setzten mit ihrer Aktion ein Zeichen der Solidarität zu anderen Unibesetzungen. Nach 3 erfolgreichen Tagen des Austausches und kritischen Diskurses beendeten die Aktivist:innen am Mittwochabend selbstbestimmt die Warnbesetzung. Der Höhepunkt der Aktion war die prominent besetze Podiumsdiskussion am Dienstagabend. Am Podium saßen:

Karl Steiniger, Professor und beim Wegener Center für Klima und globalen Wandel Laura Valenko, Erde brennt Graz

Martina Tschuchnik, Nachhaltigkeitsteam Universität Graz

Joachim Reidl, Vizedirektor der Universität Graz

Harald Kainz, Direktor der Technischen Universität Graz

Positiv überrascht waren die Aktivist:innen von der Offenheit des Rektorates gegenüber der Aktion und den Forderungen der Initiative. Es wurde direkt nach Aktionsbeginn das Gespräch gesucht und ein mehrstündiger konstruktiver Austausch ermöglicht. Deutlich wurde allerdings, dass es bei den Fragen der konkreten Umsetzung der Forderungen noch ein weiter Weg sein wird.

„Das Zeichen ist klar, wir haben unsere Forderungen erfolgreich angebracht. Wir werden die Universität in nächster Zeit genau beobachten, und es wird sich herausstellen, ob den schönen Worten auch Daten folgen werden!“ sagte Vivien Breinbauer, Sprecherin für Erde Brennt Graz.

Die Bewegung geht motiviert und gestärkt aus der Aktion hervor und ist bereit, im nächsten Jahr weiterhin für eine klimagerechte Universität zu kämpfen, die ihren Namen auch verdient.

