ADMIRAL: Auszeichnungen als österreichischer Leitbetrieb, für verantwortungsbewusste Werbung und betriebliche Gesundheitsförderung

Gumpoldskirchen/Wiener Neudorf (OTS) - Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE) wird erneut mit dem Pro-Ethik-Siegel des Österreichischen Werberats ausgezeichnet. Dieses Siegel steht für verantwortungsbewusste Werbeaktivitäten. Für die betriebliche Gesundheitsförderung erhielt der österreichische Leitbetrieb ebenfalls eine Auszeichnung.

Erneut bekam der Branchenführer ADMIRAL das Pro-Ethik-Siegel des Österreichischen Werberats verliehen. „Gerade bei sensiblen Dienstleistungen – wie etwa Glücksspiel – ist es wichtig, dass mit Bedacht geworben wird“, so Vorstandsvorsitzende Monika Racek. „Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Dementsprechend ist das Pro-Ethik-Siegel mehr als eine Auszeichnung. Es ist ein Versprechen, auch weiterhin sehr zurückhaltend zu agieren, wenn es um Werbung geht“, erklärt Racek. Nach wie vor zielen die Werbemaßnahmen primär darauf ab, Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Spiel zu schaffen. Basis dafür bildet der unternehmensinterne Responsible Advertising Codex. Darin ist unter anderem festgehalten, dass durch Werbung keine unrealistischen Gewinnerwartungen geweckt werden dürfen.

„Werbung steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit und trägt damit soziale Verantwortung. Bei der Gestaltung von Werbung muss verantwortungsbewusst abgewogen werden, ob ein Sujet mit den rechtlichen Normen und den ethisch-moralischen Werten der Gesellschaft verträglich ist oder nicht“, erklärt Michael Straberger, Präsident des Österreichischen Werberats. „Im Zuge der Vergabe des Pro-Ethik-Siegels des Österreichischen Werberats verpflichtet sich ein Unternehmen zur Einhaltung ethischer Qualitätskriterien in seinen Werbemaßnahmen“, ergänzt Straberger, „jedes ausgezeichnete Unternehmen übernimmt damit ein Stück weit Verantwortung für die gesamte Branche und trägt wesentlich dazu bei, das Vertrauen zu stärken und eine wichtige Orientierungshilfe zu schaffen. Wir gratulieren der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG zur Auszeichnung mit dem Pro-Ethik-Siegel“.

ADMIRAL erneut österreichischer Leitbetrieb

Darüber hinaus wurde ADMIRAL kürzlich durch „Leitbetriebe Austria“ der Status als österreichischer Leitbetrieb erneut bestätigt. Wesentlich für die Verleihung sind die gelebte soziale und ökologische Verantwortung, der nachhaltige Unternehmenserfolg, die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich und die Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch und zur Kooperation mit anderen Betrieben. „ADMIRAL investiert sehr viel Zeit und Geld, um ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. Das Unternehmen ist europaweit ein Benchmark im Bereich des Spielerschutzes“, erklärte Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher bei der Verleihung im ADMIRAL-Headquarter in Wiener Neudorf.



„ADMIRAL besteht vor allem aus den rund 1.500 Mitarbeitern. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung für ihre Servicebereitschaft und ihren tagtäglichen verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Kunden“, freut sich Paul Kozelsky, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH, über die Auszeichnung. „Besonders freut mich, dass unsere Anstrengungen und Erfolge im Bereich des Spielerschutzes gewürdigt wurden. Denn das ist mir seit vielen Jahren ein besonderes Anliegen. In dem Segment Spielerschutz haben wir auch im Europavergleich viel erreicht“, so Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ACE.

Gesunder Arbeitsplatz

Weiters erhält ADMIRAL ab 1. Jänner 2023 für weitere drei Jahre das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung wieder verliehen. Damit präsentiert sich die Unternehmensgruppe als verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Denn Grundlage für diese Auszeichnung des österreichischen Netzwerks Betriebliche Gesundheitsförderung sind besondere Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigtengesundheit. Im Fall von ADMIRAL betrifft dies beispielsweise ein breitflächiges Sportangebot, gesunde Ernährung und vieles mehr.

