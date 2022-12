Filmstart für AFTERSUN: Stadtkino Filmverleih bringt den British Independent Film Award-Abräumer des Jahres ins Kino

Das beeindruckende Spielfilmdebut der schottischen Filmregisseurin Charlotte Wells kommt am 15. Dezember österreichweit in die Kinos.

Wien (OTS) - Die elfjährige Sophie (Frankie Corio) und ihr Vater Calum (Paul Mescal) machen in den späten 1990er Jahren Urlaub in einem türkischen Badeort. Sie schwimmen, spielen Billard und genießen die Gesellschaft des anderen. Wertvolle Momente festgehalten auf einer neu erworbenen Videokamera. Calum ist die beste Version seiner selbst, wenn er mit Sophie zusammen ist. Sophie hat das Gefühl, dass alles möglich ist, wenn Calum in ihrer Nähe ist. Doch während sie ihre gemeinsame Zeit genießen, im Schein eines unzertrennlichen Vater-Tochter-Duos, schleicht sich die Melancholie der Zeit nach dem Urlaub in ihre Beziehung hinein. Zwanzig Jahre später bekommen die Erinnerungen eine neue Bedeutung, während Sophie versucht, den Vater, den sie damals sah, mit dem Mann zu versöhnen, der sie verlassen hat.



Mit Aftersun erforscht Drehbuchautorin und Regisseurin Charlotte Wells einfühlsam und berührend das komplexe Innenleben der Menschen, die wir lieben, aber vielleicht nie wirklich verstehen können.



Ab 15. Dezember im Kino.

U. a. im Burg Kino, Filmcasino, Stadtkino im Künstlerhaus, Votiv Kino, Village Cinema Wien Mitte, KIZ RoyalKino (Graz), Leokino (Innsbruck), Moviemento (Linz) und Programmkino Wels.

Im Rahmen der Kinostart-Premiere im Stadtkino im Künstlerhaus (15. Dezember, 20:15) findet im Anschluss an den Film ein Zoom-Gespräch mit Regisseurin Charlotte Wells statt!



Pressefotos & weitere Informationen unter: www.stadtkinowien.at/verleih/aftersun/

Rückfragen & Kontakt:

TMrelations

Tomas Mikeska

T +43 650 676 15 84

E tom @ tm-relations.com