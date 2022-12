Mandl zu Kosovo-Beitrittsantrag: Wichtiger Schritt zu richtiger Zeit

Visionen müssten allfälligen Taktiken und Strategien vorausgehen, hier sollen die EU-Institutionen von heute an den europäischen Geist vergangener Generationen anschließen

Straßburg (OTS) - Heute hat die Republik Kosovo ihren formellen Beitrittsantrag an die Europäische Union gestellt. Lukas Mandl, Außenpolitik-Sprecher der ÖVP im Europaparlament und Kosovo-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, freut sich: "Der jüngste Staat Europas, die Republik Kosovo, setzt damit einen wichtigen Schritt zur richtigen Zeit. Das auslaufende Jahr ist und bleibt von einem historischen Paradigmenwechsel geprägt. Die freie Welt muss wie nie zuvor gegen allerlei Hassideologien und deren Ausformung in autoritären Systemen zusammenrücken. Der Ukraine, der Republik Moldau sowie Bosnien und Herzegowina wurde jeweils der Kandidatenstatus zuerkannt. Die gesamte europäische Staatenfamilie hat sich erstmals in der so genannten Europäischen Politischen Gemeinschaft versammelt. Nur die Freiheitsbewegung für Belarus fehlt dort noch. Für die EU ist es Zeit, altes bürokratisches Procedere zu überdenken, wo es nicht funktioniert hat. Im europäischen Einigungsprozess war das alte Beitrittsprocedere zuletzt mehr hinderlich als förderlich. Die EU und ihre Teile müssen Farbe bekennen für Freiheit und Frieden, Menschenwürde, Demokratie und Rechtstaatlichkeit."

Lukas Mandl fährt fort: "Die Republik Kosovo gehört klar zu Europa, deren Bürgerinnen und Bürger leben die Werte der EU. Spätestens ab heuer muss klar sein, dass allfälligen Taktiken und Strategien zuerst Visionen vorausgehen müssen. Es waren auch Visionen, die Europa in der Geschichte vorangebracht haben. Arbeiten wir daran, dass es den EU-Institutionen von heute gelingt, an den visionären Geist und das Leadership der Verantwortlichen früherer Generationen anzuschließen und auch der Republik Kosovo den Weg in die EU zu ebnen. Ich bin zuversichtlich, dass es unter den EU-Institutionen das EU-Parlament sein wird, das vorangeht."

Anfang der Woche war Mandl im Europaparlament in Straßburg Gastgeber einer "Happy Hour of Free Speech" zum EU-Beitrittsantrag des Kosovo gewesen, an der online Premierminister Albin Kurti sowie vor Ort der Vorsitzende des Außenausschusses des kosovarischen Parlaments, Haki Abazi, die Berichterstatterin des Europaparlaments für den Kosovo, Viola von Cramon-Taubadel sowie die kroatische Europaabgeordnete Zeljana Zovko teilgenommen haben. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu