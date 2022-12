Barbara Stöckl im Gespräch mit Alfred Dorfer & Roland Düringer, Anna Gasser, Fritz Karl & Elena Uhlig

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 15. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 die befreundeten Kabarettisten Alfred Dorfer und Roland Düringer, Snowboarderin und Österreichs Sportlerin des Jahres 2022 Anna Gasser sowie das Schauspieler-Paar Fritz Karl und Elena Uhlig zu Gast bei Barbara Stöckl:

Alfred Dorfer und Roland Düringer kehren zurück zu ihren Paraderollen aus der Kultserie „MA 2412“. Anlässlich der Neuauflage „Weber & Breitfuß“ (Sonntag ab 20.15 Uhr in ORF 1) sprechen die beiden mit Barbara Stöckl über ihre gemeinsamen Karrierewege und Erlebnisse. Denn anders als in der Beamten-Satire verbindet sie im richtigen Leben seit Jahrzehnten eine gute Freundschaft. Schon in jungen Jahren standen sie mit der Kabarettgruppe „Schlabarett“ zusammen auf der Bühne, das Lausbübische konnten sie sich bis heute erhalten: „Wenn der Fredi neben mir sitzt, dann glaub ich nicht, dass ich bald 60 werde“, stellt Düringer im ORF-Nighttalk fest.

Verhältnismäßig spät startete die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser ihre Karriere. Sie war bereits 18 Jahre alt, als sie diesen Sport zum ersten Mal ausprobierte. Die ehemalige Kunstturnerin aus Kärnten entpuppte sich als riesiges Talent und sorgte mit spektakulären Sprüngen bald international für Aufsehen. Inzwischen gehört sie längst zur Weltelite und wurde heuer zum bereits dritten Mal zu Österreichs Sportlerin des Jahres gekürt.

Ein leidenschaftlicher Skifahrer wiederum ist Fritz Karl, wie er im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt. Der Schauspielstar – am Samstag in der ORF-Premiere von „Das Wunder von Kapstadt“ zu sehen (20.15 Uhr in ORF 2) – ist gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Elena Uhlig zu Gast. Die beiden sind bekannt für ihre witzigen Online-Videos. Auch für ihr neues Kochbuch „Hot Cuisine“ machten sie wieder unterhaltsame Aufnahmen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at