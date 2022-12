Premiere von „Nespresso Live“: Digitale Mediensysteme setzte Live Shopping via Streaming um

Aktuelle Kaffeetrends, außergewöhnliche Kaffeevarietäten und neue Produkte

Wien (OTS) - Gestern Abend (Dienstag, 13.12.), verwandelte sich das Nespresso Atelier in der Kärntner Straße 9 erstmals zum Setting für eine Online Show. Coffee Bard Lisa-Marie Bauer und Coffee Ambassador Michael Ilsanker präsentierten sehr lebendig, wie man Kaffee am besten mit Milch zubereiten kann, stellten Kaffeesorten und ihre Lieblingsmaschine vor und gaben Praxistipps. Die Zuseherinnen und Zuseher erhielten einen Einblick in die Highlights der Angebote von Nespresso und konnten sich während der rund 30-minütigen Show Angebote und einen wertvollen Gutschein sichern. Das Nespresso-Team beantwortete im Live-Chat die Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

Für die dramaturgische Konzeption und die technische Umsetzung verantwortlich war die Digitale Mediensysteme GmbH (DMS). Nach der gelungenen Premiere erklärte DMS-Chief Marketing Officer Oliver Nitz: „Wir haben erlebt, dass die Marke Nespresso durch die hohe Emotionalität beim Kaffeegenuss für ein solches Format besonders gut geeignet ist. Dazu förderte noch die Weihnachtszeit das Engagement der Kundinnen und Kunden. Generell sind die Einsatzmöglichkeiten für Live-Shopping sehr vielfältig, sie reichen von Produktpräsentationen über direkten Verkauf, direktes Feedback, bezahlte Werbeeinschaltungen etc.“

Live-Shopping macht Einkaufserlebnis aus dem stationären Handel digital

Kundenerlebnisse zu schaffen ist für uns bei Nespresso ein wichtiger Bestandteil unserer DNA. Mit Nespresso Live haben wir die Möglichkeit, Customer Experience, Consumer Engagement und Verkauf miteinander zu vereinen. Dabei war es uns wichtig, authentisch und sehr nahe am Kunden zu bleiben“ so Klaus Slamanig, Nespresso B2C Commercial Director, „mit unserer Atelier Flagship-Boutique in Wien hatten wir den perfekten Ort für die Umsetzung. So konnten wir das dortige Einkaufserlebnis über unsere Website zu den Zusehern nachhause bringen – ganz im Sinne unseres Omnichannel Ansatzes.“

Live-Shopping bedeutet den Shift vom Shop Design zum Set Design. Das Setting ist dabei fast wie im stationären Handel: Echte Menschen präsentieren echte Produkte in emotionaler Nähe und im Live-Dialog. DMS bietet Basisworkshops, mobile Studio-Setups und auch ein großes Studio zur Miete sowie Software-Lösungen mit Interaktionsmöglichkeiten etc. an und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von professionellen Dienstleistern. Das Wiener Unternehmen brachte im Vorjahr den Handelstrend nach Österreich und konnte etwa bereits für andere namhafte Brands Live Shopping-Anwendungen umsetzen.

Die Aufzeichnung von „Nespresso Live“ ist hier abrufbar: www.nespresso.com/at/de/live

Über Nespresso: Nespresso ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich portionierter Spitzenkaffees. Durch sein Nachhaltigkeitsprogramm AAA Sustainable Quality™, das 2003 in Kooperation mit der NGO Rainforest Alliance ins Leben gerufen wurde, arbeitet das Unternehmen mit über 120.000 Kaffeefarmer:innen in 15 Ländern an der Einbindung von Nachhaltigkeitspraktiken auf den Farmen und in den umgebenden Landschaften. Das Programm trägt dazu bei, den Ertrag und die Qualität der Ernten zu verbessern, eine nachhaltige Belieferung mit Kaffee von höchster Qualität zu sichern und die Lebensstandards der Farmer:innen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.

Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp™-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von 4.900 Unternehmen an, welche die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.

Mit Hauptsitz im schweizerischen Lausanne, agiert Nespresso in 81 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter:innen. Aktuell umfasst das weltweite Netzwerk über 800 exklusive Boutiquen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nestle-nespresso.com/.

Über DMS: Die „Digitale Mediensysteme GmbH“ (DMS) wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Digitalisierungspartner für Retail-Betriebe im DACH-Raum entwickelt. Außerdem ist das Unternehmen vom Standort in Wien-Ottakring aus projektbezogen in Italien, Slowenien und Ungarn, insgesamt 13 Ländern aktiv. Ein Team von rund 25 MitarbeiterInnen sorgt dafür, dass multimediale Inhalte in Handels- und Dienstleistungsbetrieben am POS die Menschen zuverlässig dort erreichen, wo sie konkreten Nutzen bringen. Digital Signage sowie Instore-Radio und Corporate-TV-Lösungen bieten relevante Informationen bzw. einen Beitrag zu einem umfassenden Markenerlebnis. DMS arbeitet mit den besten Technologieanbietern zusammen und agiert als Full-Service-Agentur, die von der Konzeption über Entwicklung und Implementierung bis hin zur laufenden redaktionellen und technischen Betreuung alles anbieten kann. www.digitale-medien.at

