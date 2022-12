F&E Erfolgsfaktoren für die Transformation der Fahrzeugindustrie

Wien (OTS) - Als A3PS - Austrian Association for Advanced Propulsion Systems – welche Industrie, Wissenschaft und Politik zum Thema innovative, nachhaltige Antriebe national vernetzt und international vertritt, möchten wir auf die OTS Aussendung des Fachverbandes Fahrzeugindustrie der WKO bezugnehmen. Wir begrüßen die Initiative des Fachverbandes und stimmen dieser Aussendung inhaltlich nicht nur voll zu, sondern möchten komplementär darüber hinaus auf die folgenden Punkte eingehen:



Verstärkte Maßnahmen zur Qualifizierung von Fachkräften: In Bezug auf Ausbildung und Qualifizierung von notwendigen Fachkräften für die Transformation des Mobilitätssystems darf nicht darauf vergessen werden, dass diese Thematik auch im F&E Bereich essenziell ist und maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Ausbildungsangebote auch auf universitärem Niveau angeboten werden müssen.



Verstärkter Fokus auf Digitalisierungsmaßnahmen und Industrie 4.0 -Technologien: Bei den Digitalisierungsmaßnahmen muss auch der Bedarf für F&E in der Fahrzeugtechnologie mitbedacht werden, da Technologien wie künstliche Intelligenz die Zukunft der Entwicklung und Produktion moderner Antriebsstränge bestimmen werden.



Technologieoffene Förderpolitik: Die Forderung nach einer technologieoffenen Förderpolitik wird aus unserer Sicht sehr begrüßt, denn nur ein Technologie-Mix kann am schnellsten und effektivsten zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs führen.



Da sich unsere A3PS Mitglieder, erfolgreiche österreichische Unternehmen, international als Technologieführer im Bereich der Fahrzeugentwicklung und -produktion auszeichnen, ist es unser Ziel, die Position Österreichs als Technologie-Leader nicht nur zu halten, sondern wo möglich, auch weiter auszubauen.



Wir müssen den erfolgreichen Fahrzeug-Entwicklungsstandort Österreich transformieren. Dies wird nicht ohne eine aktive Beteiligung der Politik möglich sein. Es braucht entsprechende Fördercalls, die sich am F&E Bedarf zur Entwicklung von nachhaltigen Fahrzeugantrieben von morgen orientieren, wie er auch in der aktuellen A3PS Roadmap „Austrian Roadmap for Sustainable Mobility – a long-term perspective“, welche vom Bundesministerium für Klimaschutz, Energie, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie unterstützt und im Frühjahr 2022 bei einem Sciencebrunch des Klimafonds präsentiert wurde, zusammengefasst ist.

