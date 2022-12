Ö1-CD „Liebesträume im Salotto Romano“: Kurt Schwertsiks Opera 1-7 erstmals komplett auf einer CD

Wien (OTS) - Kurt Schwertsiks frühe Opera 1 bis 7 sind auf der Ö1-CD „Liebesträume im Salotto Romano“ in einer Erstveröffentlichung zusammengefasst – Werke, die in der Zeit von 1952 bis 1963 entstanden. Begleitend zur CD-Veröffentlichung stehen fünf Ö1-Sendungen im Zeichen des Komponisten.

Das auf dieser Ö1-CD präsentierte eher unbekannte Frühwerk des Komponisten Kurt Schwertsik entstand in seinen Jahren zwischen Wien, Darmstadt, Venedig, Köln, Rom und London, während derer er die Komponisten John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Friedrich Cerha und Heinz Karl Gruber kennenlernte. Außerdem Nam June Paik, David Tudor, Christian Wolff und Cornelius Cardew. Es sind jene Jahre, in denen er seine ersten sieben, mit Opuszahlen versehenen Werke schrieb. Es entstanden das faszinierend dunkle und doch nach vorne agierende Ensemblestück „Salotto Romano“, das famos rätselhafte Klavierstück „Eden-Bar Seefeld“ und die berühmt-berüchtigten „Liebesträume für sieben Spieler“. Und nicht zuletzt: das zarteste und sensibelste Opus der österreichischen Musikgeschichte, das unter dem Eindruck des seriellen Denkens der 1950er Jahre geschrieben worden ist, das Opus 2, entstanden 1957. Auf der CD ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1960 zu hören, gespielt von Friedrich Cerha und Ivan Eröd. Manche dieser frühen Stücke schrieb Schwertsik für sich und seine Freunde, beispielsweise für sich selbst als Hornisten, Friedrich Cerha als Geiger und Komponistenkollegen Iván Eröd am Klavier – das Trio Opus 3. Auf der CD ist eine Aufnahme von 1960 mit genau diesen drei Musikern aus dem Klagenfurter ORF-Archiv zu hören. „Salotto Romano“ heißt ein 1961 in Rom geschriebenes Stück für ein Kammerensemble betont tiefer Instrumente. 1967 dirigierte Schwertsik sein Stück in einem WDR-Studio, und auch dieses Band ist erhalten:

Die Musik klingt beinahe, als hätte man ein ungewöhnlich avantgardistisch wie zugleich sanft klingendes Stück von Morton Feldman gefunden. Schlussendlich die Schwertsik’schen Liebesträume:

Angeregt von Cornelius Cardew und der Cut-up-Technik von William Burroughs, zerschneidet Schwertsik eine Version der Liebesträume von Franz Liszt und collagiert sie gegen den harmonischen Strich wieder zusammen.

Die Ö1-CD „Liebesträume im Salotto Romano, Kurt Schwertsik, Opus 1-7“ ist zum Preis von 18,10 Euro erhältlich. Die Opera 2, 3, 5 und 7 sind in historischen Aufnahmen aus den 1960er Jahren auf der CD zu hören. Die weiteren Aufnahmen entstanden in verschiedenen Kontexten im 21. Jahrhundert – eingespielt von den Musikerinnen des Koehne-Streichquartetts, der Pianistin Aya Klebahn und vom Hornisten Peter Dorfmayr mit Klavierpartner Johannes Wilhelm. Das Programm der Edition Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/editionoe1, zu bestellen sind die CDs unter https://shop.orf.at.

Kurt Schwertsiks Frühwerk auf Ö1

Begleitend zur CD-Veröffentlichung stehen auch fünf Ö1-Sendungen ganz im Zeichen des Komponisten. „Kurt Schwertsiks aufregendes Frühwerk“ steht am Programm des „Ö1 Konzertes“ (19.30 Uhr) am Donnerstag, den 15. Dezember. In „Le week-end“ (13.00 Uhr) heißt es am Samstag, den 17. Dezember „Kurt Schwertsik und Terry Riley spielen Streichquartett“. Am Sonntag, den 18. Dezember stellt der Komponist in „Zeit-Ton extended“ (22.05 Uhr) seine Lieblingskompositionen vor. „Kurt Schwertsiks Lehr- und Wanderjahre“ sind Thema in zwei „Zeit-Ton“-Ausgaben – am Montag, den 19. und am Dienstag, den 20. Dezember jeweils ab 23.03 Uhr in Ö1. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

