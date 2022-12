„Eco“: Leitungen am Limit – scheitert der Erneuerbaren-Ausbau am Stromnetz?

Teuer, teurer, am teuersten: Geht die Schere zwischen Arm und Reich auf?

Umfragen zeigen: Neben der Teuerung zählt die wachsende ökonomische Ungleichheit zwischen Arm und Reich zu den größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher. Vor allem die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens – Essen, Miete und Energie – sind besonders stark von den steigenden Preisen betroffen. Die Rekordhilfen des Staates konnten einiges abfangen, trotzdem müssen sich viele Menschen finanziell deutlich einschränken. Manche wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Hat die Inflation zu mehr Ungleichheit geführt? Bericht: Bettina Fink, Michael Mayrhofer

Leitungen am Limit: Scheitert der Erneuerbaren-Ausbau am Stromnetz?

Nur noch acht Jahre Zeit, bis Österreich seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken will. Hohe Förderungen und hoher Strompreis sorgen derzeit bei der Photovoltaik für einen wahren Boom. Doch in immer mehr Regionen stellt sich heraus: Strom aus Photovoltaikanlagen kann nicht oder nur teilweise eingespeist werden, weil Leitungen zu schwach dafür sind. Viel erneuerbare Energie bleibt so ungenutzt. Was läuft da schief? Warum wurde nicht ausreichend in den Ausbau der Stromnetze investiert? Und scheitert die Energiewende am Ende an zu schwachen Leitungsnetzen? Bericht:

Verbotene Geschäfte: Wie illegale Pyrotechnik nach Österreich gelangt

Silvester ohne Feuerwerk? Das ist für viele unvorstellbar. Jährlich geben die Österreicherinnen und Österreicher bis zu zehn Millionen Euro für pyrotechnische Gegenstände aus. Dabei sind viele Dinge, die in die Luft geschossen werden, verboten und können schwere Verletzungen verursachen. Auch die heimische Feuerwerksbranche ärgert sich über illegale Waren – muss sie doch strenge Auflagen beachten, während hundert Meter hinter der österreichischen Grenze Feuerwerkskörper zu Spottpreisen erworben werden können. Welche Pyrogegenstände sind bei uns illegal und wie werden sie trotz des Verbots nach Österreich gebracht? Bericht: Anna Schmeikal

