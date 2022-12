Warnung vor falschen Polizisten

Vorfallszeit: 06.12.2022, 10:45 Uhr, Vorfallsort: Wien-Döbling

Wien (OTS) - Aufgrund vermehrt auftretender Fälle, wo sich Betrüger als Polizisten aus-geben, möchte die Wiener Polizei erneut eindringlich vor dieser Form des Betrugs warnen.

Durch den Trickbetrug der falschen Polizisten werden immer wieder besonders ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht. Dabei wird den Opfern am Telefon vorgespielt, dass sie potentielle Opfer von Einbrechern seien und die Polizei ihre Wertgegenstände abholen komme, um sie sicher zu verwahren. Auch werden Opfer vor deren Wohnung persönlich von vermeintlichen Polizisten angesprochen. Die Betrüger folgen ihnen in die Wohnung, einer lenkt das Opfer ab, der andere nimmt Wertgegenstände an sich.

Die Polizei warnt eindringlich mit folgenden Tipps:

•Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung. •Beenden Sie verdächtige Telefonate und wählen Sie 133. •Klären Sie Ihre Verwandten über diese Betrugsform auf.

•Reden Sie in Ihrem engsten Verwandtenkreis über diese Vorgehensweise.

•Legen Sie für Ihre Angehörigen auch alternative Ansprech-partnerinnen und -partner für die Kontaktaufnahme fest, falls Sie einmal nicht sofort erreichbar sind.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention @ poli-zei.gv.at

Im jüngsten Fall sei eine 81-jährige Frau eigenen Angaben zufolge am 06.12.2022, gegen 10:45 Uhr, von zwei Männern im Stiegenhaus angesprochen worden. Die beiden hätten sich als Kriminalpolizisten ausgegeben und Ermittlungen vorgetäuscht. Die beiden mutmaßlichen Betrüger seien mit der betagten Dame anschließend in ihre Wohnung gegangen. Einer habe die Wohnräumlichkeiten durchsucht während der andere die 81-Jährige abgelenkt habe. Mit Bargeld in Höhe von € 3.000,- hätten die beiden die Wohnung anschließend verlassen. Als das Opfer den Diebstahl bemerkt habe, seien die beiden Männer bereits weg gewesen.

Das 81-jährige Opfer beschreibt die beiden mutmaßlichen Täter wie folgt:

Tatverdächtiger 1:

ca. 40-50 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlanke Statur, braune Haare, Bart;

Er habe Deutsch ohne Akzent gesprochen. Er sei mit einem grünen Parker bekleidet gewesen und habe eine Dienstausweis-Karte vorgezeigt.

Tatverdächtiger 2:

ca. 40-50 Jahr alt, ca. 170-180 cm groß, korpulent, brünette/braune Kopfbehaarung; Auch er habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Auffällig sei sein ungepflegter Bart gewesen.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at