notarity verzeichnet ein rasantes Wachstum.

Mehr als 15 Prozent der österreichischen Notare nutzen notarity, doch auch international gewinnt die Plattform an Traktion.

Wien (OTS) - Das Wiener Legal Tech Start-Up notarity blick auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück: Bereits 15% der Notar:innen in Österreich sind aktive Nutzer von notarity. Mit seiner Lösung für online-Notariatstermine ist notarity erst im Februar 2022 in eine Beta-Phase gestartet. Innerhalb der letzten Monate konnte notarity mehrere tausend Nutzer gewinnen, wodurch 2022 ein signifikanter zweistelliger Anteil der österreichischen Online-Notariatstermine mit notarity umgesetzt wurde. Doch auch am internationalen Markt wächst notaritys Anteil in raschen Schritten.



notarity bietet eine Webanwendung, über die Dokumente online beglaubigt bzw. Notariatsakte errichtet werden können – in enger Kooperation mit Partner-Notar:innen. Die benutzerfreundliche Softwarelösung hat in den ersten Monaten nach dem Beta-Launch bereits eine Vielzahl der digital-affinen Notar:innen in Österreich überzeugt. Mehr als 15% der österreichischen Notar:innen sind aktive Nutzer:innen von notarity. Aktuell werden über die Webanwendung rund 100 Dokumente täglich bei Notar:innen aus Österreich online signiert. Auch auf Seiten der Nutzer:innen lässt sich spätestens seit dem Sommer 2022 ein massives Wachstum beobachten. Mehrere tausend Nutzer:innen sind bereits aktive, verifizierte Nutzer:innen der auf Usability und Geschwindigkeit optimierten Webplattform.



Die Vorteile von online Notarterminen liegen für Nutzer:innen auf der Hand: Die Dienstleistungen der österreichischen Notar:innen können über notarity flexibel, schnell und rechtswirksam in Anspruch genommen werden. Den Schlüssel zum großen Erfolg der Lösung, nur wenige Monate nach dem Public-Launch, sehen die Gründer in der Benutzerfreundlichkeit der Lösung. “Neben den Prioritäten System-Sicherheit und Rechtssicherheit legen wir ein großes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit von notarity”, so Co-Founder & CEO Jakobus Schuster. “Es macht uns Stolz, wenn wir täglich auf’s neue von Notarinnen wie auch von Kundinnen dafür gelobt werden, wie schnell und einfach notarity in der Anwendung funktioniert”, freut sich Max Pointinger (Co-Founder und Chief Product Officer), über das positive Feedback.



notarity bietet eine webbasierte end-to-end Lösung für die Abwicklung von online Beglaubigungen bzw. online Notariatsakten. Nutzer:innen können die gesamte Abwicklung in einer einheitlichen User-Journey in der Anwendung durchlaufen, ohne ein Programm herunterladen zu müssen. Das führt zu reibungslosen und schnellen Abwicklungen. Der komplette Prozess kann selbstverständlich auch mobile am Smartphone oder Tablet absolviert werden. Das führt zu noch mehr Flexibilität und ermöglicht die Umsetzung von online Notariatstermine von überall dort, wo die Anwender einen Internetempfang haben.



Der konsequente und kompromisslose Fokus auf eine reibungslose, effiziente und benutzerfreundliche Abwicklung von online Notariatsterminen für die Kund:innen wie auch für die Notar:innen hat aus Sicht der Gründer zu der schnellen Traktion und den hohen Wachstumszahlen geführt.



“Mit notarity bediene ich bei Beibehaltung hoher Beratungsstandards meine Kund:innen, ganz egal wo diese gerade sind. notarity hilft meinen Kund:innen und mir dabei, effizient zu arbeiten indem wir Zeit und Reiseaufwände sparen,” erläutert Mag. Christian Huber, Notar in Windischgarsten. Neue Nutzer:innen werden in sehr hoher Anzahl durch Weiterempfehlungen generiert. Trotz überschaubarer Marketing- und Vertriebskosten schafft es notarity somit ein schnelles Wachstum hinzulegen. “Das bringt uns in die gute Lage, dass wir auch in der Lage sind, Cashflow-positiv zu arbeiten, wenn es das aktuelle Marktumfeld erfordert", kommentiert Schuster diesen Umstand.



Bereits seit Jahren wird in Österreich die Digitalisierung durch die österreichischen Notar:innen vorangetrieben. Das führt dazu, dass Österreich eine absolute Vorreiterstellung in diesem Bereich in Europa hat. “Wir freuen uns über den positiven und konstruktiven Austausch mit der österreichischen Notariatskammer, die dieses Thema aktiv und mit viel Einsatz vorantreibt", freut sich CEO Jakobus Schuster. Auch international bekommen Österreichs Notar:innen damit viel Zulauf. notarity hat Nutzer:innen aus über 50 Staaten weltweit und über notarity wurden Dokumente beglaubigt, die in über 25 Staaten weltweit eingesetzt wurden.

notarity, das Wiener Legal Tech Start-Up, macht den digitalen Notariatsakt gemeinsam mit seinen Partner-Notarinnen und Partner-Notaren zur Erfolgsgeschichte. Erst im Sommer 2021 von einem Team aus Software-Entwicklern, Juristen und Betriebswirten gegründet, hat das Jungunternehmen eine Webplattform für digitale notarielle Dienstleistungen entwickelt, die den gesamten Prozess zur digitalen Errichtung notarieller Urkunden abbildet. Notariatstermine können so jederzeit und von überall wahrgenommen werden. Die Vision ist es, der marktführende Anbieter für die Abwicklung von online Notariatsterminen in Europa zu werden.

