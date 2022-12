Präsidentschaftswahlen des Juristenverbandes

Wiederwahl von Alexander T. Scheuwimmer

Wien (OTS) - Alexander T. Scheuwimmer wurde am Dienstag, 13. Dezember 2022, erneut für weitere zwei Jahre zum Präsidenten des Österreichischen Juristenverbandes gewählt. Scheuwimmer ist seit Dezember 2018 Präsident, dies wird seine dritte Amtszeit sein.

Der Juristenverband mit über 2.000 Mitgliedern ist eine der größten Akademikerorganisationen des Landes und verfügt über Kontakte zu ähnlichen Organisationen auf der ganzen Welt. Der Verband ist weiters unter anderem Veranstalter des Juristenballs, der zu den ältesten und renommiertesten Bällen zählt und jedes Jahr in der Wiener Hofburg stattfindet. Am kommenden Faschingssamstag (18.02.2023) wird der Ball unter dem Motto LA DOLCE VITA wieder stattfinden, nachdem er zwei Jahre in Folge abgesagt wurde.

Daneben finden zwei Mal pro Monat Fachvorträge statt. Die Zeitschrift Nova et Varia erscheint vierteljährlich und wird selbst vom OGH zitiert.

