Gemeindealpe Mitterbach: Saisonstart am 17. Dezember

LR Schleritzko: Abwechslungsreiches Angebot für alle Winterfans

St.Pölten (OTS) - „Das beliebte Skigebiet der blau-gelben Niederösterreich Bahnen steht mit einem abwechslungsreichen Angebot für Action und Fun. Skifahrende, Snowboardende und Tourengehende finden hier alles, was das Herz höherschlagen lässt“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Mit dem Saisonstart am 17. Dezember öffnet auch das Terzerhaus wieder seine Pforten. „Mit einem großen Ski-Opening heißen die neuen Pächter Gerhard und Kevin Bauer die Gäste willkommen. Das erfahrende Gastro-Duo bietet hier in Zukunft kulinarische Genüsse der bürgerlichen Küche. Wir freuen uns sehr, das Terzerhaus in so gute Hände zu geben“, unterstreicht Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Bei geeigneter Schneelage hat die Gemeindealpe Mitterbach bis 19. März 2023 geöffnet. Die Sessellifte sind täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Mittwochs ist die Abfahrt vom Berg bis 19:30 möglich. Auf die Skifahrerinnen und Skifahrer, Snowboarderinnen und Snowboarder warten zu Saisonstart die Birkiabfahrt (ab der Mittelstation), der Birkiweg (ab der Bergstation) und die Freeride Area. Für Tourengeherinnen und Tourengeher sind zwei Aufstiegsrouten geöffnet.

Der Veranstaltungskalender der Gemeindealpe Mitterbach ist wieder prall gefüllt. Am 15. Jänner 2023 findet der NÖ Familientag statt, am 4. Februar die Austria Snowpark Days. Der allseits beliebte Faschingsbash & das Gmoa Oim Gschnas mit Maskenprämierung locken am 18. Februar auf den blau-gelben Actionberg.

Die Gemeindealpe Mitterbach ist bequem und klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Ski- oder Snowboardtransport in der Mariazellerbahn ist kostenlos inkludiert. Vom Bahnhof sind es nur wenige Gehminuten bis zur Talstation der Gemeindealpe.

Alle Details zur Gemeindealpe Mitterbach gibt es unter www.gemeindealpe.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

