Christof Industries Austria: Sanierungsplan erfolgreich von Gläubigern angenommen

Graz (OTS) - In der heutigen Tagsatzung der Christof Industries Austria GmbH am Landesgericht Graz wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern mehrheitlich angenommen. Dies bedeutet einen wichtigen Etappensieg im Sanierungsverfahren, das nun voraussichtlich spätestens Ende Jänner des kommenden Jahres abgeschlossen werden kann.

„Der Sanierungsprozess läuft äußerst positiv, vor allem wegen der breiten Unterstützung der Belegschaft, der Lieferanten und Kunden. So konnten wichtige, für die Fortführung essenzielle Projekte weiter umgesetzt werden – diese ist nunmehr fixiert,“ so Insolvenzverwalter Alexander Isola.

Unter anderem wurde mit dem Verkauf der Doubrava, einer Teilsparte für Trockenbaustoffanlagen mit über 30 Mitarbeiter:innen, Anfang Dezember ein wichtiger Meilenstein in der Sanierung gesetzt. Die gesamte Belegschaft soll von dem neuen Eigentümer übernommen werden.

Eine weitere gute Nachricht gibt es zu den von den Teilbetriebsschließungen betroffenen Lehrlingen zu vermelden, die alle bereits auf neue Lehrstellen im Umfeld bei Partnern bzw. Kunden von Christof Industries vermittelt werden konnten. Die Sicherung der Ausbildungsstätten der jungen Menschen war vor allem auf die gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat zurückzuführen.

„Wir blicken positiv in die Zukunft. Die noch laufenden Sanierungsverfahren im Konzern sind ebenso auf einem guten Weg und wir werden damit eine effektive und resiliente Neuaufstellung schaffen. Unter diesen Umständen sind wir optimistisch, die wirtschaftliche Krise zu überwinden, und in eine langfristige finanziell abgesicherte Gewinnsituation zu kommen.“ so Johann Christof, CEO Christof Industries.

