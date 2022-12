Weihnachten und Silvester in ORF III: Musikalische Höhepunkte, Besinnliches, Filmkult, Jahreswechsel-Countdown und mehr

Von 23. Dezember bis 8. Jänner

Wien (OTS) - Feierlich, besinnlich stimmungsvoll, unterhaltsam, nostalgisch: Das Weihnachtsprogramm in ORF III hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. So u. a. musikalische Höhepunkte wie den „Innsbrucker Weihnachtszauber“ und „Aus der Stille-Nacht-Kapelle:

Jonas Kaufmann“ am Heiligen Abend, das „Christtagskonzert aus der Kaiservilla in Bad Ischl“, am Stephanitag „Hänsel und Gretel – Humperdincks Opernmärchen aus Grafenegg“, zu Silvester den Operettenklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper oder am 1. Jänner die traditionelle Hauptabend-Ausstrahlung des vormittäglichen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Live-Gottesdienste aus österreichischen Kirchen sowie Ausgaben der Reihe „Cultus“ beleuchten die religiöse Seite der Weihnachtsfeiertage. Eine Fülle an Filmklassikern steht ebenso auf dem Spielplan wie u. a. alle 26 Folgen der traditionell zu Weihnachten gesendeten Serie „Waldheimat“ nach Peter Rosegger, der Neujahrstag mit dem liebenswert-tollpatschigen Duo „Laurel & Hardy“ oder Erich-Kästner-Verfilmungen am 2. Jänner. Die ersten zwei Ausgaben der neuen Doku-Reihe „Österreichische Fernsehjuwele“ befassen sich mit den Kultproduktionen „Kottan ermittelt“ und „Die Piefke-Saga“, die ebenfalls zu sehen sind.

Weihnachten musikalisch: Jonas Kaufmann, „Hänsel und Gretel“, Neujahrskonzert u. v. m.

„Innsbrucker Weihnachtszauber“ in der „Erlebnis Bühne Matinee“ am Heiligen Abend lässt die bedeutendsten geistlichen Werke von Johann Sebastian Bach erklingen, darunter das berühmte Weihnachtsoratorium, Auszüge aus der h-Moll-Messe und dem Magnificat. Es singt das Vokalensemble NovoCanto, das vom Orchester der Tiroler Barockinstrumentalisten unter der Leitung von Wolfgang Kostner begleitet wird. Schauspielerin Kristina Sprenger führt durch das Programm.

Im Hauptabend präsentiert Startenor Jonas Kaufmann gemeinsam mit musikalischen Freunden verschiedener Genres, darunter Regula Mühlemann, Stefanie Irányi, Gregory Porter und Vanessa Mai, das in München aufgezeichnete TV-Konzert „Mein Weihnachten“. Anschließend erklingt „Aus der Stille-Nacht-Kapelle: Jonas Kaufmann“ – ein weiteres stimmungsvolles Konzert, bei dem der Tenor neben dem 1818 in dieser Kapelle uraufgeführten Klassiker der Weihnachtslieder auch weitere populäre Titel wie „Let It Snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten gibt.

Am 25. Dezember steht „Das ORF-III-Christtagskonzert aus der Kaiservilla in Bad Ischl“ auf dem Programm: Nach einer Idee von Franz Welser-Möst verschmelzen Volksmusik und Klassik zu einem berührenden Ganzen. Unter den Mitwirkenden sind u. a. Patricia Nolz, Rafael Fingerlos, Julia Hagen, Sascha El-Mouissi, das Ensemble der Salzkammergut Festwochen Gmunden, das Minetti Quartett, das Salzkammergut Bläserquartett und die Hirtenkinder des Salzburger Adventsingens.

Die „Erlebnis Bühne Matinee“ am Stephanitag, dem 26. Dezember, eröffnet mit der Produktion „Salzburger Marionettentheater: Die Fledermaus“: Musikalisch begleitet wird diese Inszenierung von Johann Strauß’ Operettenklassiker von einer Aufnahme der Wiener Philharmoniker und der Konzertvereinigung des Wiener Staatsopern Chors. Der zweite Höhepunkt der Matinee: „Hänsel und Gretel – Humperdincks Opernmärchen aus Grafenegg“. Dirigent Christian Schumann präsentiert den Publikumshit gemeinsam mit den Solistinnen Nikola Hillebrand und Kate Lindsey.

Am Silvesterabend überträgt ORF III „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien.

Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst am Vormittag in ORF 2 verpasst, kann das kulturelle Großereignis nachträglich im Hauptabend von ORF III genießen.

„Erlebnis Bühne“ feiert am 8. Jänner „Ein Fest für Juan Diego Flórez“. Zum 50. Geburtstag des Ausnahmetenors und Publikumslieblings zeigt ORF III sein gefeiertes Galakonzert von den Salzburger Festspielen aus dem Sommer 2022 mit den schönsten Arien sowie südamerikanischen Stücken. Roberto González-Monjas dirigiert das Sinfonía por el Perú Youth Orchestra.

Weihnachten besinnlich: Live-Gottesdienste, „Cultus“ zu den Feiertagen

ORF III überträgt insgesamt vier Gottesdienste live aus österreichischen Kirchen: den Evangelischen Gottesdienst aus der Methodistenkirche in Wien (26. Dezember), den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria aus der Pfarre Neusiedl am See“ (1. Jänner), den Dreikönigsgottesdienst aus der Pfarre Passail bei Graz (6. Jänner) und einen weiteren Katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Saalfelden (8. Jänner).

Fünf Ausgaben der Reihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ erklären am Heiligen Abend, Christtag, Stephanitag, Neujahrstag sowie Dreikönigstag die Hintergründe des jeweiligen Festtags.

Weihnachten filmreif: Neuproduktion „Österreichische Fernsehjuwele“ und Kultfilme

Auch heuer dürfen weihnachtliche Spielfilmklassiker in Programm von ORF III nicht fehlen: Zur Einstimmung auf den Heiligen Abend (24. Dezember) zeigt ORF III ab 11.10 Uhr u. a. die Kult-Komödie „Single Bells“ und deren Fortsetzung „O Palmenbaum“ sowie die Eschenbach-Verfilmung „Krambambuli“ oder „Das ewige Lied“ – die Entstehungsgeschichte von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Am Christtag (25. Dezember) stehen ab 9.05 Uhr alle 26 Folgen der gleichnamigen Verfilmung von Peter Roseggers Erzählung „Waldheimat“ auf dem Spielplan.

Unterhaltung für die ganze Familie bietet ORF III auch am 27. Dezember mit allen sieben Folgen von Astrid Lindgrens kultiger Literaturverfilmung „Die Kinder von Bullerbü“ (ab 16.50 Uhr). Im Hauptabend am 27. Dezember startet die neue „zeit.geschichte“-Dokureihe „Österreichische Fernsehjuwele“ über legendäre Sendungen der ORF-Geschichte. Im Mittelpunkt der beiden ersten Ausgaben stehen die Kultformate „Kottan ermittelt“ (27. Dezember) und „Die Piefke-Saga“ (28. Dezember). Zu Wort kommen die Protagonistinnen und Protagonisten sowie die Filmemacher. Anschließend zeigt ORF III die Produktionen selbst: am 27. Dezember die „Kottan ermittelt“-Filme „Hartlgasse 16a“ und „Der Geburtstag“, die Teile eins und zwei der „Piefke-Saga“ am 28. Dezember sowie alle vier Folgen am 29. Dezember (ab 17.05 Uhr).

Am Neujahrstag sind ab 9.00 Uhr den ganzen Tag über acht der legendären „Laurel & Hardy“-Filme – besser bekannt als „Dick und Doof“ – zu sehen.

Am Nachmittag des 2. Jänner präsentiert ORF III drei berühmte Erich-Kästner-Romanverfilmungen: „Das fliegende Klassenzimmer“, „Das doppelte Lottchen“ und „Emil und die Detektive“ (ab 13.40 Uhr).

Jahresausklang mit viel Humor, „ORF III Silvester Countdown“ und „Fledermaus“

Der Silvestertag in ORF III steht bereits ab 8.35 Uhr und durchgehend bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrstages ganz im Zeichen des österreichischen Humors – mit komödiantischen Sternstunden von und mit Größen wie Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Otto Schenk und Helmuth Lohner, aber auch aktuellen Kabarettprogrammen von Klaus Eckel und Thomas Stipsits. Ab 18.45 Uhr verkürzt ein mehrteiliger „ORF III Silvester Countdown“ die Stunden bis zum Jahreswechsel: eine etwas andere Silvesterparty mit Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg, in der gekocht, gesungen und getanzt wird. Extravagante Rezepte, viel Humor und gute Musik garantieren einen guten Rutsch in Jahr 2023 bzw. auch feines Feiern darüber hinaus.

Im Hauptabend präsentiert ORF III den Operettenklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Joel treten u. a. Annette Dasch, Daniel Schmutzhard, David Kerber, Hedwig Ritter, Katia Ledoux und Stefanie Reinsperger (als Frosch) auf.

TV-Abende mit Alexander, Weck, Haas, Jürgens, Kraus und „Ski-Legenden“ – sowie neuem Format „First Moments – Wie alles begann“

Im neuen Jahr stellen nostalgische TV-Abende heimische Publikumslieblinge wie Peter Alexander (2. Jänner), Peter Weck und Waltraut Haas (3. Jänner), Udo Jürgens (4. Jänner), Peter Kraus (5. Jänner) sowie die österreichischen Ski-Legenden Annemarie Moser-Pröll, Toni Innauer, Petra Kronberger und Andi Goldberger (7. Jänner) in den Mittelpunkt.

Auf dem Programm stehen Porträts, Galas und Filmschätze sowie von 3. bis 5. Jänner das neue Dokuformat „First Moments – Wie alles begann“, das die Aufmerksamkeit auf die Anfänge großer Laufbahnen lenkt und zeigt, wie viel Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen auf dem Weg zum Erfolg nötig sind. Dazu bei Moderator Peter Grimberg zu Gast sind u. a. Entertainer Peter Kraus, die österreichische Hollywood-Jungschauspielerin Laura Bilgeri, Sänger Roberto Blanco, Schriftstellerin Hera Lind, Ex-Skistar Michaela Dorfmeister sowie der deutsche Hollywood-Export Ralf Moeller.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at